НАСА: Може да съществува извънземен живот на ледената луна на Юпитер

Данните от мисията на НАСА „Джуно“ предоставиха нова информация за дебелината и структурата на ледената обвивка на спътника на Юпитер - Европа. Използвайки микровълновия радиометър (MWR), учените определиха, че средната дебелина на леда в наблюдаваната област по време на прелитането на „Джуно“ през 2022 г. е приблизително 29 километра. Нова оценка на дебелината на ледената кора беше публикувана на 17 декември в списание Nature Astronomy.

Това са първите измервания, които позволяват да се разграничат областите с тънък и дебел лед: преди се смяташе, че дебелината на обвивката може да варира от няколкостотин до десетки километра.

Възможността за съществуването на извънземен живот на ледената луна на Юпитер

Европа е малко по-малка от Луната и се смята за приоритетна цел за изучаване на потенциала ѝ за живот. Има доказателства, че солен океан под ледената ѝ обвивка може да съдържа съставките за живот. Изучаването на дебелината и структурата на леда ни помага да разберем вътрешната структура на Луната и да оценим вероятната обитаемост на средата.

Как Джуно е изучавала Европа?

Въпреки че инструментът MWR първоначално е бил проектиран да изучава атмосферата на Юпитер, той се е доказал като полезен и за изучаване на ледени и вулканични луни. На 29 септември 2022 г. космическият апарат се приближи до повърхността на Европа на разстояние от приблизително 360 километра. По време на прелитането MWR събра данни от приблизително половината от повърхността на луната, надничайки под леда и измервайки температури на различни дълбочини.

„Оценката от 18 мили (29 километра) е за студения, твърд, водещ външен слой от чист воден лед“, обяснява Стив Левин, учен по проекта Juno в Лабораторията за реактивно движение на НАСА в Южна Калифорния.

Той добавя, че е напълно възможен вътрешен, малко по-топъл конвективен слой, който би увеличил още повече общата дебелина на леда. Ако ледът съдържа разтворени соли, дебелината може да намалее с приблизително 5 километра.

Какво е било открито вътре в ледената черупка?

MWR също така откри пукнатини, пори и кухини, разсейващи микровълните, в леда близо до повърхността. Тези пукнатини са с диаметър не повече от няколко сантиметра и достигат дълбочина от стотици футове. Учените казват, че е малко вероятно подобни пори да служат като важен път за транспортиране на кислород и хранителни вещества от повърхността до подземния океан.

„Дебелината на ледената обвивка и наличието на пукнатини са част от сложен пъзел за разбирането на потенциалната обитаемост на Европа“, каза Скот Болтън, ръководител на проекта Juno в Югозападния изследователски институт в Сан Антонио.

Тези данни ще бъдат важни за бъдещите мисии на NASA Europa Clipper и ESA Juice, които се насочват към Юпитер, за да изучат подробно неговите луни.

