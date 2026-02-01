НАСА откри мястото, където извънземните може би се крият

Американската космическа агенция НАСА откри рядка екзопланета, която е „изключително подобна на Земята“. Повърхността ѝ може да съдържа течна вода и обитаема атмосфера. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Планетата, наречена HD 137010 b, се намира на 146 светлинни години от Земята и обикаля около звезда, подобна по звезден тип на нашето Слънце, но по-хладна и по-слаба. Следователно, всички извънземни, живеещи на тази планета, биха били добре адаптирани към студеното време.

Учени от НАСА откриха скалистата екзопланета, използвайки данни, събрани от космическия телескоп Кеплер. Това откритие е направено благодарение на един-единствен „транзит“ – пресичане на планетата през лицето на звездата ѝ. Това беше достатъчно, за да могат учените да оценят орбиталния период на екзопланетата.

Чрез проследяване на времето, необходимо на сянката на планетата да премине през повърхността на нейното „слънце“, екипът от учени изчисли, че периодът на въртене на планетата е 10 часа, в сравнение с 13 часа за Земята. Техните изчисления показват също, че вероятно там е студено, въпреки че има вероятност HD 137010 b да е умерен или дори воден свят.

„Просто ще ви е необходима атмосфера, по-богата на въглероден диоксид от нашата“, обяснява екипът на НАСА за екзопланетата.

Въз основа на моделиране на възможни планетарни атмосфери, НАСА казва, че има 40 процента вероятност планетата да попадне в „консервативната“ обитаема зона на звездата и 51 процента вероятност да попадне в по-широката „оптимистична“ обитаема зона. За да потвърдят дали планетата е обитаема, изследователите ще проведат допълнителни наблюдения, въпреки че признават, че това ще бъде трудно.

„Орбиталното разстояние на планетата, толкова подобно на това на Земята, означава, че подобни транзити се случват много по-рядко, отколкото при планетите в по-тесни орбити около звездите си (това е основната причина, поради която екзопланетите с подобни на Земята орбити са толкова трудни за откриване)“, обяснява НАСА.

Може да се наложи да се изчака следващото поколение космически телескопи, за да се съберат допълнителни данни за планетата HD 137010 b.

Изданието също така съобщава, че правителството на САЩ може да публикува реални доказателства за извънземна дейност още тази година. Американските власти биха могли да бъдат подтикнати да предприемат тази стъпка от свидетелски показания от информирани източници, политически натиск и актуализирани закони.

