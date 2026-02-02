Стивън Спилбърг с първа награда "Грами". Вече е с "голям шлем" в шоубизнеса

Легендарният режисьор Стивън Спилбърг завърши т.нар. "голям шлем" на шоубизнес наградите, като получи статут EGOT, след като спечели награда "Грами" в категорията за най-добър музикален филм с документалната продукция "Music by John Williams" по време на историческата церемония, в която Bad Bunny спечели отличието за най-добър албум. 79-годишният Спилбърг вече е носител на наградите "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони" в рамките на своята забележителна кариера — постижение, постигнато досега от едва 21 други личности в целия свят, предаде АФП.

Този списък изглежда като своеобразен пантеон на шоубизнеса — от композитори като Ричард Роджърс и Алън Менкен, през актриси като Одри Хепбърн и Упи Голдбърг, до певци като Джон Леджънд и Дженифър Хъдсън.

Почит към Джон Уилямс

"Music by John Williams" отдава почит на творчеството на 93-годишния композитор, който си сътрудничи със Спилбърг по редица филми, включително класики като "Челюсти" и "Списъкът на Шиндлер". "Това признание очевидно е дълбоко значимо за мен, защото потвърждава това, което знам повече от 50 години: влиянието на Джон Уилямс върху културата и музиката е неизмеримо, а неговото изкуство и наследство са ненадминати", заяви Спилбърг в Instagram профила на неговата компания Amblin Entertainment.

Спилбърг е спечелил три награди "Оскар" — два пъти за най-добър режисьор и веднъж за най-добър филм за "Списъкът на Шиндлер". Освен това е носител на четири награди "Еми" в категорията Primetime за различни проекти, сред които и сериалът за Втората световна война "Band of Brothers". Той е спечелил и награда "Тони" като продуцент на мюзикъла "A Strange Loop", припомня БГНЕС.

