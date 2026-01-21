САЩ и Англия бият алармата: Светът да се подготви за финансова криза, предизвикана от извънземни

Обединеното кралство и света трябва да се подготвят за финансова криза, която би настъпила, ако правителството на САЩ обяви съществуването на извънземни, заяви бивш експерт от Банката на Англия.

Хелън Маккоу, която е била старши анализатор по финансовата сигурност в централната банка на Обединеното кралство, е написала писмо до управителя на банката Андрю Бейли с призив да изготви планове за непредвидени обстоятелства, в случай че Белият дом в даден момент потвърди съществуването на извънземен живот, пише The ​​Times, цитиран от Independent.

Маккоу, която е работила за Банката на Англия в продължение на 10 години до 2012 г., заяви, че политиците и банкерите вече не могат да си позволят да отхвърлят дискусиите за съществуващ извънземен живот и предупреди, че подобно съобщение може да предизвика верижни банкови фалити.

Още: Учени разкриха как извънземните биха могли да ни изпратят евентуален сигнал

САЩ са близо до обявяване, че са открили извънземни?

"Правителството на САЩ изглежда е в процес на дългогодишно разсекретяване и разкриване на информация за съществуването на технологично напреднал извънчовешки интелект, отговорен за неидентифицираните анормални явления по света", твърди Маккоу.

"Ако се окаже, че тези явления имат извънземен произход, може да се наложи да признаем съществуването на сила или интелект, по-могъщи от всяко правителство и с потенциално неизвестни намерения", категорична е тя.

Предупреждението ѝ идва, след като висши американски служители наскоро изразиха мнение, че съществуването на извънземен живот е напълно възможно.

Още: Учени: Първият контакт на човечеството с извънземни може да бъде трагичен

В скорошен документален филм за НЛО - "Ерата на разкритията", 34 вътрешни лица от американското правителство, включително военни и служители на разузнавателната общност, коментираха "80-годишното глобално прикриване на информация за извънземни форми на интелигентен живот и тайна война между големи държави за напреднала технология за обратно инженерство с нечовешки произход", сочи описанието на филма.

Източник: Getty Images

Режисьорът Дан Фарах разговаря с източници, включително държавния секретар на САЩ Марко Рубио, сенаторката демократка от Ню Йорк Кирстен Гилибранд и бившия директор на националното разузнаване Джеймс Клапър, в дискусия за работата на правителството по неидентифицирани анормални феномени.

"Имахме многократни случаи на нещо, което действа във въздушното пространство над строго секретни ядрени съоръжения с ограничен достъп, и то не е наше", заяви Марко Рубио.

Новината ще предизвика крах на финансовите пазари

Още: Разполага ли наистина Пентагонът с извънземен кораб: Податки, че са успели да проникнат във вътрешността му

"Разкриването на неидентифицирани анормални феномени вероятно ще предизвика екзистенциален шок и ще провокира психологически реакции с реални последствия. Възможно е да има изключителна нестабилност на цените на финансовите пазари поради страх от катастрофа или еуфория, както и срив на доверието, ако участниците на пазара се почувстват несигурни как да определят цената на активите, използвайки някой от познатите методи", твърди Маккоу.

Бившата служителка на Банката на Англия обясни, че може да има бум на инвестициите в активи като злато или други благородни метали, както и държавни облигации, които се възприемат като "безопасни".

От друга гледна точка, според нея благородните метали може да загубят статута си на сигурни активи, съхраняващи стойност, ако хората започнат да спекулират, че новите космически технологии ще увеличат предлагането им.