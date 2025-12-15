Нова планета извън Слънчевата система: Какво откриха учените за нея

Учени откриха нова планета извън Слънчевата система. Планетата се оказа шест пъти по-голяма от Юпитер. Въпреки че е по-гореща от всяка друга в Слънчевата система, тя е сравнително хладна в сравнение с други екзопланети.

Какво е известно за откритата нова планета извън Слънчевата система?

Астрономи откриха нова планета извън Слънчевата система, появила се 50 милиона години след изчезването на динозаврите на Земята. Изследването е публикувано в The Astrophysical Journal Letters, пише Space. Това е много млада планета по космически стандарти. Тя обикаля около две звезди много по-близо една до друга, отколкото други известни планети в двойни звездни системи.

"Ако бяхте на тази планета, щяхте да видите две звезди в небето, както е изобразено на планетата Татуин във филма "Междузвездни войни", казват учените.

Според учените това е рядка планета, тъй като от 6000-те известни свята извън Слънчевата система, само малка част обикалят около две звезди. И само няколко от тези планети са били директно фотографирани.

Астрономите са открили, че това е огромна планета, приблизително шест пъти по-голяма от Юпитер.

Припомняме, че учени от Принстънския университет смятат, че друг свят, Планетата Y , може да се крие в покрайнините на Слънчевата система, приблизително с размерите на Земята и вероятно е със скалиста повърхност.

Причината за спекулациите бяха 50 обекта в пояса на Кайпер, чиито орбити се оказаха наклонени под необичаен ъгъл.

„Търсихме други обяснения за този наклон, но всичко се свежда до едно нещо – там трябва да има планета“, казва водещият автор д-р Амир Сирадж.

„В случая водещо не е откриването на планета, а е откриването на мистерия, чието вероятно решение е съществуването на планета.“

Какво е известно за другата новооткрита планета Y?

Вероятно е скалиста планета, с размерите на Земята или Меркурий. Разположена е в пояса на Кайпер, разстоянието му от Слънцето е 100-200 пъти по-голямо от това на Земята. Доказателство за това са изкривени орбити на обекти от пояса на Кайпер.

След като Плутон беше премахнат от списъка с планети, астрономите съсредоточиха търсенето си върху „деветата планета“ в пояса на Кайпер, пръстеновидна зона от ледени тела отвъд Нептун.

„Мисля, че в рамките на първите две или три години от мисията ще стане ясно, че ако Планетата Y е в зрителното поле на телескопа, ще я видим директно“, отбелязва д-р Сирадж.

Някои учени, като например д-р Саманта Лоулър от Университета на Реджайна в Канада, остават скептични, отбелязвайки, че резултатите от изследването „не са окончателни“.

