"Скитаща планета" поглъща газ и прах с невероятна скорост

03 октомври 2025, 01:15 часа 470 прочитания 0 коментара
Учени са наблюдавали изолирана в космоса "скитаща планета", която е в процес на формиране и поглъща шест милиарда тона газ и прах в секунда, предаде АФП, позовавайки се на изследване, публикувано в сп. The Astrophysical Journal Letters. Това според авторите му е рекорден темп, "размиващ" границата между планетите и звездите. За разлика от Земята, Марс или Юпитер, които орбитират около Слънцето, "скитащата планета" се носи свободно в космоса, без да е свързана с нито една звезда, пише БТА. 

Смята се, че в нашата галактика Млечен път има трилиони подобни планети, а в цялата Вселена - неизброимо количество. Трудни за наблюдение, тези обекти интригуват астрономите, защото не са нито планети, нито звезди в буквалния смисъл, обяснява пред АФП Александър Шолц, астроном в университета "Сейнт Андрюс", Великобритания, и съавтор на изследването.

Учените все още нямат отговор на въпроса за произхода им - дали те са обекти с много малка маса, формирали се като звезди, или гигантски планети, изхвърлени от родната си система, посочва още изследователят. 

Благодарение на наблюденията, направени с Много големия телескоп (Very Large Telescope, VLT) на Европейската южна обсерватория в Чили, и на данните, събрани от космическия телескоп "Джеймс Уеб", Шолц и колегите му са станали свидетели на впечатляващия растеж на един от тези обекти. "Това, което открихме, размива границата между звездите и планетите", казва астрономът и съавтор на изследването Белинда Деймиън от университета "Сейнт Андрюс". 

Намираща се на около 620 светлинни години от нас в съзвездието Хамелеон, Cha 1107-7626 има маса между пет и десет пъти по-голяма от тази на Юпитер. На възраст между един и два милиона години, тази "скитаща планета" все още е в "ранното си детство", обяснява Шолц. Нейният растеж се захранва от диск от газ и прах, който я обгражда, в процес, наречен "акреция".

През август миналата година Cha 1107-7626 започва да поглъща материя с невероятната скорост от шест милиарда тона в секунда, което е осем пъти по-бързо отколкото няколко месеца по-рано. "Това е най-интензивният темп на акреция, наблюдаван някога за обект с планетарна маса", обяснява Виктор Алмендрос-Абад, астроном от Обсерваторията в Палермо, Италия,  и водещ автор на изследването.

По време на наблюденията учените са открили, че магнитната активност изглежда е изиграла роля в процеса - феномен, наблюдаван досега само при звездите. Освен това химичният състав на диска около Cha 1107-7626 се е променил по време на този епизод на ускорен растеж - водна пара е била открита в процеса на акреция, но не и преди това. Този феномен също е наблюдаван при звездите, но никога при формирането на планета. "Идеята, че планетен обект може да се държи като звезда, ни очарова и ни кара да се замислим какви биха могли да бъдат световете извън нашия в техните ранни етапи на еволюция", казва Амелия Байо от Европейската южна обсерватория.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
