15 декември 2025, 13:37 часа 259 прочитания 0 коментара
След изтеглянето на кораба "Кайрос": Следят качеството на водите край Ахтопол

Басейнова дирекция "Черноморски район" възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка с операцията по изтегляне на плавателния съд "Кайрос" към пристанище Бургас.

Първа проверка

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества – всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване.

Министерството на околната среда и водите продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
