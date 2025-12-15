Кабинетът подаде оставка:

Цените в България не са се повишили за последната година, обяви Делян Добрев

15 декември 2025, 13:44 часа 246 прочитания 1 коментар
Цените в България не са се повишили за последната година, обяви Делян Добрев

Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката Делян Добрев предизвика бурни реакции в социалните мрежи с провокативно твърдение, че по времето на управлението на Росен Желязков в страната не е имало инфлация.  "По време на кабинета Желязков цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев…", написа Добрев във Facebook. 

Правителството на Росен Желязков бе избрано избран от на 16 януари 2025 г., което означава, че управлява почти една година. Още: Бюджет 2026 е грешка: Властта си призна за греховете

Публикацията му се появява на фона на продължаващото от месеци обществено напрежение заради ръста на цените, който се превърна във водещ проблем за хората и доведе до приемането на специален закон срещу спекулативното им увеличение във връзка с влизането в еврозоната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Инфлация Делян Добрев цени прогнози Делян Добрев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес