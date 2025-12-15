Цените в България не са се повишили за последната година, обяви Делян Добрев

Депутатът от ГЕРБ и бивш министър на икономиката Делян Добрев предизвика бурни реакции в социалните мрежи с провокативно твърдение, че по времето на управлението на Росен Желязков в страната не е имало инфлация. "По време на кабинета Желязков цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев…", написа Добрев във Facebook.

Правителството на Росен Желязков бе избрано избран от на 16 януари 2025 г., което означава, че управлява почти една година. Още: Бюджет 2026 е грешка: Властта си призна за греховете

Публикацията му се появява на фона на продължаващото от месеци обществено напрежение заради ръста на цените, който се превърна във водещ проблем за хората и доведе до приемането на специален закон срещу спекулативното им увеличение във връзка с влизането в еврозоната.