НАСА проследява астероид, доближаващ се към Земята: Има ли заплаха?

НАСА активно следи астероид 2025 XF1, който се движи към Земята с впечатляващата скорост от над 20 000 км/ч. Предварителните оценки показват, че той ще бъде по-близо до нашата планета, отколкото Луната. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Има ли опасност от приближаващия се астероид към Земята?

Очаква се небесният камък да премине покрай нашата планета на разстояние от 315 000 километра. Това е по-близо от разстоянието до Луната. Центърът за изследване на обекти около Земята (CNEOS) на НАСА следи приближаването на астероида, за да гарантира, че орбитата му остава стабилна и не представлява непосредствена заплаха.

Прелитането на такива обекти не е необичайно, тъй като НАСА редовно наблюдава много астероиди, които се приближават към нашата планета.

Астероидът, който е с диаметър приблизително 12,5 метра, се очаква да премине покрай нашата планета на разстояние от 315 000 километра в събота, 13 декември 2025 г. Това е приблизително 80% от разстоянието между Земята и Луната.

Усилията на НАСА за проследяване на астероиди са част от по-широка инициатива за идентифициране и наблюдение на всички обекти близо до Земята (LEO), които биха могли да представляват заплаха за планетата ни.

Американската космическа агенция използва разнообразни инструменти и технологии за проследяване на тези обекти, включително наземни телескопи, радари и космически обсерватории. Една от ключовите мисии в това начинание е Координационният офис за планетарна отбрана (PDCO), който координира всички дейности на НАСА, свързани с откриването, проследяването и смекчаването на удари от астероиди.

Наблюдението на тези обекти е от решаващо значение за бъдещите усилия за планетарна защита. Ако някога значителен астероид представлява заплаха за Земята, ранното му откриване ще осигури най-добрия шанс за смекчаване на удара, например чрез промяна на орбитата му или използване на други стратегии за отклоняване.

Припомняме, че от НАСА направиха нови разкрития и за мистериозния междузвезден обект 3I/ATLAS, който е развил странна пулсация и тя го кара да свети по-ярко. Той ще достигне най-близкото си приближение до Земята на 19 декември.

Тази пулсация променя общата светимост на обекта с 20-40 процента в чист, повтарящ се цикъл, което според някои изследователи показва, че 3I/ATLAS не е естествена комета. Естествено обяснение за тези нови импулси е, че твърдото ядро ​​на обекта се завърта веднъж на всеки 16,16 часа. По време на това въртене ледът на повърхността му се нагрява от слънчевата светлина и се превръща в газ, който излиза на равномерни струи.

