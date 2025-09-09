Потвърдено: Марс има вътрешно твърдо ядро

Китайски учени, заедно с международни изследователи, за пръв път потвърдиха, че Марс има твърдо вътрешно ядро с радиус от около 600 километра, съобщи централната телевизия в Китай, цитирана от вестник Global Times.

Екипът, начело със Сун Даоюан и Мао Чжу, професори от Университета за наука и технологии на Китай (USTC), открива, че основният състав на вътрешното ядро на Марс се състои от кристална желязо-никелова сплав с леки елементи. Техният труд е публикуван в списание „Нейчър“.

През 1936 година учените за пръв път открили наличието на вътрешно ядро на Земята чрез сеизмични вълни, като им отнело почти половин век - до 80-те години на ХХ век, напълно да потвърдят, че вътрешното ядро е твърдо, казва професор Сун. За сравнение, изследването на вътрешната структура на Марс е още по-трудно. Непосредствени данни от наблюдения на марсиански земетресения са получени за пръв път през 2018 г. Оттогава са записани повече от хиляда труса на Марс, но слабите сигнали и шумови смущения все още силно ограничават проучването на вътрешността на Марс, казва Сун за Global Times.

Като анализира данните от марсианските земетресения от апарата на НАСА InSight, екипът успешно извлича ключови сеизмични фази, които преминават през ядрото на Марс. Разликата в тях показва, че ядрото има слоеста структура – външно течно ядро и по-дълбоко вътрешно твърдо ядро.

Според учените радиусът на твърдото ядро на Марс е около 600 километра, което е една пета от общия радиус на планетата. Ако Марс се приравни към размерите на Земята, пропорцията между вътрешното и външното му ядро ще бъде много подобна на нашата планета.

Екипът открил, че марсианското ядро не се състои само от желязо и никел. То вероятно съдържа между 12% и 16% сяра, 6,7% до 9% кислород и до 3,8% въглерод.

Източник: бТА