Единственото място в Космоса, на което не е необходим скафандър, но въпреки това хората не могат да оцелеят там

Титан, спътникът на Сатурн, е единственият космически обект, който може да бъде посетен без скафандър, въпреки че човек все още не би оцелял там поради екстремния студ и токсичния въздух.

Както обяснява spacedaily.com, всичко това е свързано с уникалната атмосфера на Титан, както и с погрешното схващане за това за какво е предназначен предимно скафандърът. Повечето хора си представят скафандъра като източник на въздух, но основната му функция е да поддържа налягане в тялото. Скафандърът е по същество запечатан балон, който държи тялото ви цяло. Без него, във вакуума на Космоса или в разредения въздух, газовете биха се разширили бързо и водата в откритите тъкани би започнала да се изпарява.

Титан обаче е необичайно изключение. На най-големия спътник на Сатурн изобщо не би ви бил необходим скафандър.

Каква е атмосферата на Титан?

На повърхността на Титан атмосферното налягане е приблизително с 60% по-високо от това на Земята. Това елиминира нуждата от скафандър – тялото ви няма да се налага да се бори с вакуум.

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В същото време гравитацията на повърхността на Титан е само около 14% от земната – както някои учени обичат да посочват, човек може да прикрепи крила и да ги размахва, за да полети във въздуха.

Обаче, точно тук гостоприемството на Титан свършва. Първото е студът. Температурата на повърхността на Титан е около минус 179 градуса по Целзий.

"Толкова е студено, че водният лед действа като скала, образувайки ядрото на луната. Антарктида никога не е била толкова студена", казват учените.

Самият въздух също е смъртоносен. Атмосферата на Титан е съставена предимно от азот, като по-голямата част от останалото е метан, което на практика не оставя кислород за дишане.

"Макар че няма да ви е необходим скафандър на Титан, все пак ще трябва да вземете със себе си здрава защита от студ и въздух за дишане", споделят учени, цитирани от изданието.

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Междувременно проучване разкри как дългите периоди в Космоса влияят на човешкия мозък - в случая той губи способността си правилно да контролира силата на ръцете, което е опасно за космическите мисии. Проучване установи, че при нулева гравитация мозъкът обърква сигналите от мускулите, което кара астронавтите често да правят грешки, когато се опитват да хванат или задържат нещо. Това съобщава „Дейли Галакси“.

Изследователски екип, ръководен от професор Филип Льофевр от Католическия университет в Лувен, откри, че астронавтите на борда на Международната космическа станция (МКС) обикновено стискат предметите много по-силно от необходимото. Това е така, защото мозъкът, свикнал със земните условия, продължава да предвижда ефектите на гравитацията, дори когато те едва се усещат.

Според професор Льофевр тази адаптация е внезапна и дълготрайна. Най-големите предизвикателства възникват при завръщането на Земята: астронавтите се нуждаят от месеци, за да възвърнат адекватната сила на захват, тъй като мозъците им се „отучват“ как точно да оценяват теглото и инерцията на обектите.

„Ако се движите с висока скорост с голям обект на МКС и загубите сцепление, обектът ще продължи да се движи. Сблъсъкът може да бъде драматичен от гледна точка на безопасността“, обяснява Льофевр.

Той добавя още, че дори леко подхлъзване на инструмент или деликатна част може да доведе до повреда на скъпо оборудване или прекъсване на научни експерименти.

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