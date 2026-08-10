Пълно слънчево затъмнение на 12 август: Къде ще се наблюдава най-добре

На 12 август 2026 г. милиони хора в Европа ще могат да наблюдават частично слънчевото затъмнение, докато части от Гренландия, Исландия и Испания ще наблюдават пълната му фаза.

Къде ще се наблюдава най-добре предстоящото слънчево затъмнение на 12 август?

Пълното затъмнение ще обхване само тясна ивица - където сянката на Луната напълно покрива Слънцето.

Части от Гренландия, Исландия и Испания ще бъдат разположени в тази част, което ще даде възможност на жителите на тези райони да видят затъмнението в пълната му фаза. Междувременно жителите на големите градове – от Лондон до Берлин и Париж – ще видят частично затъмнение, като слънчевият диск ще бъде „защипан“ от едната страна. Това съобщи изданието Space.

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Най-дългата пълна фаза ще бъде на исландския вулкан Снайфелсйокутл, където тъмнината ще продължи две минути и десет секунди, започвайки от 17:45 ч. местно време.

В Рейкявик затъмнението ще започне в 17:48 ч. и ще продължи само минута. Жителите на испанските градове ще видят пълно затъмнение по-късно: в Хихон то ще настъпи в 20:26 ч., в Ла Коруня в 20:27 ч., в Бургос в 20:28 ч. и в Майорка в 20:31 ч.

Частично затъмнение ще се наблюдава и в Ню Йорк. Само 9% от Слънцето ще бъде скрито, докато в Нуук, Гренландия, то ще бъде цели 79%.

Най-впечатляващото зрелище ще се наблюдава в Мадрид, където до 20:32 ч. слънчевият диск ще бъде почти напълно покрит - 99,96%. С подобни цифри са очакванията и за Барселона. В Дъблин, Лисабон и Ница покритието ще надхвърли 94%, докато в Париж, Берлин и Осло то ще достигне 83–92%.

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В Украйна частичната фаза ще се наблюдава в западните райони, като най-добри условия се очакват в Ужгород. Според изчисленията на Timeanddate, най-добрите условия за наблюдение сред големите украински градове ще бъдат в Ужгород. Там затъмнението ще започне приблизително в 20:19 ч., като пиковата фаза ще настъпи около 20:47 ч. Луната ще покрие приблизително 43,47% от слънчевия диск. В Лвов затъмнението ще започне около 20:17 ч. Максимумът се очаква в 20:43 ч., когато приблизително 40,47% от повърхността на Слънцето ще бъде скрита.

Пълно слънчево затъмнение се случва, когато Луната преминава директно между Земята и Слънцето, напълно блокирайки диска му. В този момент небето потъмнява драстично, температурите падат и могат да се появят ярки звезди и планети. Наблюдателите също имат рядката възможност да видят слънчевата корона – външната атмосфера на Слънцето – да свети около черния силует на Луната.

Важно е да се запомни, че наблюдението на Слънцето с просто око е безопасно само по време на кратката фаза на пълно затъмнение. През останалата част от деня са необходими специални очила за наблюдение на затъмнения, а камерите, телескопите и биноклите трябва да бъдат оборудвани със слънчеви филтри.

Следващото подобно събитие ще се случи на 6 февруари 2027 г. – това ще бъде пръстеновидно слънчево затъмнение, видимо в някои райони на Африка и Южна Америка.

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