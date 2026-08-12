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Пълно слънчево затъмнение - къде в България може да се види

12 август 2026, 7:08 часа 1263 прочитания 0 коментара
Снимка: buradaki / iStock
Пълно слънчево затъмнение - къде в България може да се види

Днес ще наблюдаваме най-интересното астрономическо явление за тази година – пълното слънчево затъмнение. У нас то ще се наблюдава в крайните северозападни райони на страната като частично затъмнение. Пълното слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично слънчево затъмнение от доста обширен регион в северните ширини на нашата планета – от северната част на Русия, Арктика, северната част на Тихия океан, северните части на Северна Америка, Северния Атлантик, по-голямата част от Европа без югоизточните ѝ райони и Западна Африка.

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"Днес от най-северозападните части на нашата страна това затъмнение ще може да се наблюдава като частично слънчево с малка фаза", обясни пред БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедрата „Астрономия“ на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ).

Явлението ще бъде видимо за кратко – до залеза на Слънцето в 20:37 часа. 

От Европа най-добри условия за наблюдение на пълното слънчево затъмнение ще има по северното крайбрежие на Испания – районът на градовете Овиедо, Рибадео, Навиа, Луарка, Авилес, Луанко и други. 

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На 28 август ще се случи още едно затъмнение – частично лунно, началото на което ще може да се наблюдава от България. То ще бъде видимо още от Централна и Западна Европа, Западна Африка, Атлантика, Северна и Южна Америка, югоизточната част на Тихия океан и Антарктика. По време на явлението Луната ще бъде в съзвездието Водолей, а Слънцето – в Лъв.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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