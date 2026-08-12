Учени откриха вода близо до черна дупка

Доскоро учените предполагаха, че в последните етапи от живота си звездите вече не могат да играят съществена роля в осигуряването на материал за образуването на нови звезди в центъра на нашата галактика. Но това се оказа невярно.

Ново откритие на учените за черните дупки

Астрономи, използващи космическия телескоп Webb, откриха, че космическият прах и вода могат да се образуват и да се задържат изненадващо близо до свръхмасивната черна дупка Стрелец A* в центъра на Млечния път. Преди това се смяташе за невъзможно при екстремни условия около черна дупка. Изследването, публикувано в списание Astronomy & Astrophysics, предполага друго, съобщава Европейската космическа агенция.

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Астрономи са провели най-изчерпателния анализ на звезда, наречена IRS 3, която по космически стандарти се намира много близо до свръхмасивната черна дупка Стрелец A* - на 0,55 светлинни години разстояние. Тази звезда е в последния етап от живота си. Тя се нарича асимптотичен клон на гигантите. Звездите на този етап от еволюцията са огромни, имат ниски температури, но са много ярки. В същото време такива звезди изхвърлят материята си в космоса в големи обеми. Този материал е един от най-важните източници на космически прах, но досега астрономите не знаеха дали звезда, която е близо до свръхмасивна черна дупка, може да създава космически прах, защото екстремните условия на тази среда не би трябвало да позволяват това да се случи.

Резултатите от изследването показват, че дори в суровите условия в близост до свръхмасивна черна дупка, звезди като IRS 3 все още могат да произвеждат прах и други вещества, необходими за формирането на бъдещи поколения звезди и планети. Астрономите преди това са забелязали, че звездата IRS 3 е заобиколена от огромна прахова обвивка, но сега за първи път в нея са открити кислород, силиций и вода.

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Учените са установили, че праховата обвивка се простира на 10 000 астрономически единици от звездата (1 астрономическа единица е 150 милиона км). Температурата на праха варира от около 900 градуса по Целзий близо до звездата до около минус 170 градуса по Целзий на максималното ѝ разстояние от звездата.

Астрономите успяха за първи път да оценят масата и възрастта на звездата IRS 3. Изчисленията показват, че тя съществува от около 72 милиона години и е 6 пъти по-масивна от Слънцето. Звездата изглежда претърпява интензивна загуба на маса, изхвърляйки материя в космоса и образувайки огромна прахова обвивка.

Според изследване, публикувано в списание Physical Review Letters, звездите нямат нищо общо с възникването на черни дупки, пише Gizmodo.

Всеки път, когато две черни дупки се приближат и слеят, получените гравитационни вълни съдържат информация за техните маси и скорости, както и за посоката на въртене на всяка от тях. Астрономите могат да извлекат тези свойства от сигнала на гравитационната вълна.

Но тези сигнали показват, че някои от черните дупки, участващи в сливането, са в космическата „мъртва зона“ за черни дупки. Тази зона се отнася до диапазона от маси на черните дупки, в който черните дупки не могат да се образуват от смъртта на звезди. Смята се, че черна дупка с маса около 45 пъти масата на Слънцето не може да се образува след смъртта на звезда.

Учените са анализирали 155 двойки сливащи се черни дупки и установиха, че около 14 процента от сливащите се черни дупки може да са черни дупки от второ поколение. Това означава, че са се образували от предишни сливания на две по-малки черни дупки. Това се различава от водещата теория, че черните дупки се образуват от експлозивната смърт на звезда.

Откритите черни дупки от второ поколение имат много специфичен диапазон на масите – около 20 слънчеви маси и 40 слънчеви маси и повече. Учените смятат, че значителна част от черните дупки са черни дупки от второ поколение. Това означава, че те не са се образували в резултат на смъртта на звезди.

Учените смятат, че подобни сливания се случват в плътни звездни среди, където звездите умират близо една до друга и има много черни дупки. Това може да доведе до образуването на черни дупки от второ поколение и теоретично това би могло да се повтаря безкрайно, като черните дупки постоянно се създават една друга.

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