Магнитни бури през седмицата 10-16 август 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 10-16 август 2026 г. не се очаква да има дни с магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 10 август ще бъде от степен 2,7. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден с повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 10 август 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 2,7. Това не е много повишена геомагнитната активност и не би трябвало да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 11 август 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 5. Това е магнитна буря и може да причини здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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