Иранец счупи световния рекорд, но IWF вижда друг фаворит в категорията на Карлос Насар

Карлос Насар ще трябва да преодолее сериозна конкуренция, ако иска да спечели четвъртата си световна титла по вдигане на тежести. Българската звезда ще се състезава в категория до 95 килограма на шампионата в Нинбо на 4 ноември, а сред съперниците му е новият световен рекордьор Али Алипур. Въпреки впечатляващото постижение на иранеца Международната федерация по вдигане на тежести (IWF) посочва именно Насар като фаворит за златото.

Световен рекордьор застава на пътя на Насар

22-годишният Али Алипур демонстрира отлична форма на Азиатските игри в Нагоя в края на септември. Иранецът триумфира в категория до 95 килограма с двубой от 398 кг, след като изхвърли 180 кг и изтласка 218 кг. Постижението му е нов световен рекорд в категорията, а зад него остана казахстанецът Нургиса Адилетули, който завърши с 394 кг.

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И двамата ще бъдат сред основните конкуренти на Насар в Нинбо. Българинът вече се е изправял срещу Алипур на световно първенство. През 2025 година във Фьорде Насар спечели титлата с 395 кг, докато иранецът остана четвърти с 387 кг.

IWF поставя българина сред големите фаворити

В официалния си обзор преди шампионата Международната федерация отделя специално внимание на категорията до 95 килограма и определя Карлос Насар като фаворит. Интересното е, че българинът не води в предварителните заявки. Той е посочил двубой от 390 кг, докато Алипур е заявил 400 кг. Адилетули и представителят на домакините Цян Фейсян са с по 395 кг.

Тези числа обаче не са гаранция за действителните възможности на състезателите и служат основно за разпределението им в отделните групи. За Насар предстоящото участие ще бъде още по-важно, тъй като Световното първенство в Нинбо поставя началото на квалификационния цикъл за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

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