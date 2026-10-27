Въртенето на Земята се е ускорило: Метролозите се готвят да премахнат високосната секунда

Международното бюро по мерки и теглилки ще гласува въпроса за премахване на високосната секунда. От 1972 г. насам тя е била добавяна към световното време 27 пъти. Това съобщава IFL Science.

Премахване на високосната секунда

Сетнам Шемар, главен учен в Националната физическа лаборатория (Великобритания), очаква резолюцията да бъде приета. Повечето страни от няколко години се застъпват за премахването на високосните секунди поради рисковете за инфраструктурата: смята се, че несъответствието във времето на технологичните системи може да доведе до смущения. Националните делегати ще гласуват.

Високосната секунда е въведена, за да се изравни координираното универсално време (UTC) с астрономическото време UT1, което зависи от въртенето на Земята. Поради неравномерното въртене, скалите се разминават, така че 30 юни или 31 декември понякога са завършвали в 23:59:60.

В продължение на милиарди години Луната е забавяла въртенето на Земята, но през последните години то се е ускорило и за първи път може да е необходима отрицателна високосна секунда.

„Според настоящите оценки вероятността това да се случи през следващото десетилетие е около 30%“, казва Шемар.

Премахването на секунда е по-трудно от добавянето, затова експертите предлагат преминаване към високосен час. Той ще бъде добавен, когато разликата между UTC и UT1 достигне 3600 секунди. За 50 години са се натрупали 27 секунди, така че подобна корекция ще трябва да чака векове или дори хилядолетия.

„От 20 май 2027 г. ще бъде допуснато отклонение до един час, преди да се наложи намеса, което ще осигури непрекъснатост на UTC в продължение на няколко века или дори по-дълго“, обяснява ученият.

Връзката между UTC и UT1 остава важна за астрономията и небесната навигация. Според Шемар, UT1 ще продължи да се наблюдава. Информация за разликата с UTC ще бъде разпространявана чрез международни услуги.

Прочетете също: Учени: Ядрото на Земята изхвърля вещества от Космоса, попаднали в него преди 4,5 млрд. г.

Междувременно учени откриха, че полюсите на Земята се изместват и това се случва прекалено бързо.

Според нови данни през последните 320 милиона години положението на географските полюси на Земята се е променяло многократно. Този процес е известен като лутане на полюсите. Тези измествания на полюсите могат да повлияят на климата.

Настоящият наклон на оста на нашата планета е 23,4 градуса. Той може да се променя периодично в продължение на десетки хиляди години поради гравитационното влияние на Слънцето и други планети. Същинското изместване на полюсите не е същото като промяна в наклона на оста на въртене на Земята. В този случай ъгълът на наклон на земната ос остава непроменен, но земната кора и мантия се изместват спрямо самата ос на въртене. Това се случва, защото Земята не е идеална сфера и следователно има няколко оси на инерция, главната от които съвпада с оста на въртене.