Китайски учени откриха начин за създаване на гориво от въздуха на Марс

Китайски учени са създали катализатор за производство на метанол от въглероден диоксид на Марс. Целта е бъдещите астронавти на Червената планета да могат да произвеждат собствено ракетно гориво. Този проект е знак за сериозността на Пекин относно изпращането на хора на Марс в бъдеще. Проучване, публикувано в Journal of Deep Space Exploration, показва, че астронавтите могат да произвеждат течно гориво - метанол, използвайки въглероден диоксид в марсианската атмосфера, съобщава South China Morning Post.

Производството на гориво на Марс

Учените са създали специален катализатор, който преобразува въглеродния диоксид в течно гориво - метанол. Те припомнят, че 95% от атмосферата на Марс се състои от въглероден диоксид. Затова учените смятат, че с помощта на техния катализатор бъдещите астронавти ще могат да произвеждат ракетно гориво на Червената планета.

Катализаторът е смес от мед и натрий, отложена върху пореста кристална структура. Той насърчава реакцията на въглеродния диоксид с водорода, който може да се получи от водния лед на Марс, което води до образуването на метанол. По време на експерименти всеки килограм катализатор е позволил да се произведат около 245 грама метанол на час.

В същото време метанолът може да се използва не само като ракетно гориво, но и като гориво за производство на електроенергия, както и като химическа суровина за строителни материали и други продукти на Марс, смятат учените.

Възможността за производство на ракетно гориво и основни химикали на Марс би намалила значително обема на товари, доставяни от Земята, и би намалила разходите за пилотирани мисии до Червената планета. Това би направило и бъдещите бази на Марс по-автономни.

Докато НАСА обмисля основно превръщането на въглеродния диоксид на Марс в метан, който да се използва като ракетно гориво, китайските учени са избрали метанол. Учените споделят, че метанът изисква изключително ниски температури за съхранение, докато метанолът остава течен при стайна температура, което го прави по-лесен за съхранение и по-гъвкав.

Китай все още не е обявил кога планира да изпрати своите астронавти на Марс. В момента е известно, че КНР планира да изпрати китайски астронавти на Луната за първи път до 2030 г.

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Преди дни стана ясно, че Русия и Китай стартират съвместна мисия до Марс. Ръководителят на Роскосмос Дмитрий Баканов обяви това на среща на правителствените ръководители на двете страни, съобщава агенция ТАСС.

Русия и Китай обединяват сили за изследване на Марс като част от мисията Tianwen-3. Новото оборудване ще продължи работата, започната от Trace Gas Orbiter. Стартът на мисията е планиран за 2028 г.

Проектът се отнася до разработването на технологии и оборудване за космически приложения. По-конкретно, новият инфрачервен спектрометър ACAE (Atmospheric Climate and Escape) ще бъде интегриран в научния комплекс на безпилотната междупланетна сонда Tianwen-3 за изследване на Марс. Съответното споразумение беше подписано на 21 октомври между Роскосмос и Китайската национална космическа администрация.