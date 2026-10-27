Астрономи откриха много необичаен гама-изблик, най-мощната космическа експлозия с излъчване на гама лъчи. Той продължи 27 дни. Това е с 20 дни по-дълго от предишния рекорден гама-изблик. Това рекордно събитие е обозначено като GRB 220706A и учените все още не знаят какъв е източникът му. Може би това е напълно нов тип подобни експлозии. Резултатите от изследването са публикувани на препринт сървъра arXiv, пише Space.

Учените предполагат, че може би са открили напълно нов вид космическа експлозия.

Космическата експлозия, продължила 27 дни

Гама-лъчевите изблици са най-мощните експлозии във Вселената. Смята се, че те се произвеждат по време на експлозии на свръхнови, когато масивна звезда умира или по време на сблъсък на неутронни звезди, които се образуват след експлозии на свръхнови.

GRB 220706A принадлежи към категорията на изключително дълготрайните гама-лъчеви изблици. Това е много рядко космическо явление, при което енергийният източник, който захранва изригването, остава активен за дълго време. Причината за подобни експлозии все още е неизвестна.

Според учените, GRB 220706A е изблик на рентгенови лъчи, а подобни изблици често съпътстват гама-лъчеви изблици. Този изблик е наблюдаван в продължение на 27 дни (в отправната система на самия гама-лъчев изблик), което показва, че източникът на енергия е бил активен през цялото това време. Но нищо подобно не е наблюдавано досега при изучаването на гама-лъчеви изблици.

Учените не знаят какъв е източникът на енергията за този гама-лъчев взрив. Възможно е той да е причинен от магнетар, неутронна звезда с най-мощното магнитно поле, образувана от експлозия на свръхнова.

Възможно е да е експлодирала много по-масивна звезда от тези, които обикновено причиняват гама-лъчеви изблици. Следователно GRB 220706A може да бъде напълно нов тип космическа експлозия. Учените смятат, че за да се произведе GRB 220706A, би била необходима звезда с размер около 1000 пъти по-голям от размера на Слънцето.

Ако учените успеят да открият друго подобно събитие, те ще имат повече данни за сравнение, което би могло да им помогне да разберат естеството на рекордната космическа експлозия.

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Наскоро устрономи успяха да засекат мощен сигнал в дълбокия Космос, който продължи седем часа. Този гама-лъчев изблик, обозначен като GRB 250702B, счупи предишни рекорди с продължителност приблизително 25 000 секунди, според списание BBC Sky at Night.

Изданието отбелязва че астрономите обикновено откриват подобни събития, придружени от високоенергийна радиация, използвайки космически телескопи, които наблюдават големи участъци от небето. GRB 250702B беше открит от космическия телескоп „Ферми“ на НАСА.