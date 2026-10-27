Близък до Ямал: "Ламин заслужаваше "Златната топка", Кейн я получи, защото приключва с футбола"

Абдул, чичото на Ламин Ямал, изрази силно недоволство, след като Хари Кейн спечели "Златната топка" вместо племенника му. Според него постиженията, които младото крило на Барселона записа през изминалата година са много по-значими от тези на Кейн. Абдул добави, че "Златната топка" е била дадена на нападателя на Байерн Мюнхен, само защото той е много близо до края на футболната си кариера на най-високо ниво.

"Тъй като Ламин е млад, постоянно казват, че има време"

Ето какво каза чичото на Ламин Ямал пред "El Larguero": Истината е, че е наистина тъжно, чувствам се много зле. Племенникът ми беше невероятен, той беше най-добрият играч в света, всички го знаят. Ако обичаш футбола, гледаш Ламин, а не Хари Кейн. Тъй като Ламин е млад, постоянно казват, че има време - на 19 години е - и затова не му дават наградата. А за Хари, който е към края на кариерата си, си казват: "Хайде, нека му дадем наградата". Той спечели Световното първенство, Ла Лига и Суперкупата. Имаше невероятен сезон. Вкарва голове, каквито никой друг не може. Подавания, асистенции - всичко".

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Ламин Ямал: "Според мен, ние с Мбапе сме двамата най-добри в света"

Преди церемонията по връчването на наградата, Ямал загатна, че според него Кейн не заслужава да спечели престижния трофей. "Смятам, че наградата трябва да отиде при най-добрия играч в света, точка. Не при играч, който е вкарал 80 гола, защото, когато вкараш 80 гола, получаваш наградата за голмайстор на сезона. Това са съвсем различни неща, които хората не разбират. Най-добрият играч в света е този, заради когото искаш да гледаш мача и да му се наслаждаваш. Виждаш го на терена и разбираш, че той се отличава от останалите. Искрено вярвам, че сме двамата най-добри в света, и тази година заслужавам наградата заради постигнатото от мен. Според мен, ние с Мбапе сме двамата най-добри в света. За мен това е ясно и всеки, който гледа мачовете, го знае", каза той пред "Movistar" през септември.

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