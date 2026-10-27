Аномалия на Марс: Какво откриха учените в архивите на НАСА

Нов анализ на данни, събрани преди близо половин век от спускаемия апарат „Викинг 2“ на НАСА, откри два аномални сигнала, които биха могли да бъдат причинени от сеизмична активност на Марс. Изследователите смятат, че единият от тях, записан на 80-ия марсиански ден след кацането, най-вероятно е истинско марсианско земетресение. Учените обаче не изключват алтернативни обяснения. Това съобщава изданието IFLScience.

Повторен анализ на архивите на НАСА

През 1975 г. НАСА изпрати два спускаеми апарата към Марс, "Викинг 1" и "Викинг 2" с цел изучаване на геоложката структура на Червената планета и търсенето на евентуални признаци на живот. За тази цел и двата апарата бяха оборудвани със сеизмометри, които трябваше да регистрират вибрациите на марсианската повърхност.

Експериментът обаче среща технически трудности. Сеизмометърът Viking 1 не се разгърна правилно, докато инструментът Viking 2 работеше, но беше монтиран на самия спускаем модул.

Тази конструкция имаше съществен недостатък: инструментът се оказа изключително чувствителен към марсианския вятър. Това доведе до много странични трептения в записите, което затрудни откриването на истински сеизмични събития.

Както отбелязва IFLScience, изследователите са анализирали отново старите записи, вземайки предвид знанията, придобити от по-късни мисии. Те са открили два сигнала, записани на 53-ти и 80-ти сол - така наречената марсианска епоха. И двата имат характеристики, подобни на сигналите от земетресения на Земята и марсотрусите, записани от по-съвременни инструменти.

Защо учените вярват, че един от сигналите е земетресение на Марс? Изследователите смятат сигнала, записан на 80-и сол, за най-убедителен. Той се е появил рано сутринта, около 20 минути след като "Викинг 2" е регистрирал ниски скорости на вятъра.

Освен това, сигналът е бил много по-силен от обичайните колебания, причинени от марсианския вятър, откроявайки се дори на фона на дневните записи, когато шумът от вятъра обикновено е бил по-силен.

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Според изследователския екип, формата на вълната на този сигнал има поразителна прилика със записите на земетресения в Калифорния и марсиански земетресения, по-късно засечени от космическия апарат InSight на НАСА.

Въпреки това, не е било възможно окончателно да се определи произходът на сигнала. Сред алтернативните обяснения учените споменават далечно тектонично земетресение или падане на метеорит. Следователно, заключението за сеизмичния произход на събитието остава вероятно, но не е окончателно доказано.

Много по-добри изследвания на сеизмичната активност на Марс бяха възможни благодарение на мисията InSight на НАСА, която пристигна на планетата през 2018 г. За разлика от Viking 2, нейният сеизмометър беше инсталиран директно на повърхността и защитен от вятъра със специален екран.

До края на мисията през 2022 г. инструментът регистрира 1319 марсиански земетресения. Тези наблюдения потвърдиха, че Марс е сеизмично активна планета.

Анализът на сеизмичните вълни помага на учените да изучават вътрешността на планетата, включително размера и състава на нейното ядро, мантия и кора. Той също така предоставя по-добро разбиране за това как Марс отделя топлина от вътрешността си и как се е променял в продължение на милиарди години.

Мястото, идентифицирано за събитието Sol 80, се намира в Големите северни равнини на Марс, припокривайки се с голяма област, свързана със сезонни марсиански земетресения, регистрирани от мисията InSight, съобщиха изследователите.

Това може да показва съществуването на дългосрочен сеизмично активен регион отвъд Cerberus Fossae, регион, където преди това са били регистрирани значителен брой марсиански земетресения.

Ако сеизмичният произход на сигнала от „Викинг 2“ бъде потвърден, това ще помогне да се допълни историята на сеизмичната активност на Марс с наблюдения, направени много преди съвременните изследователски мисии.