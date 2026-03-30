Това се случва веднъж на всеки 140 години: НАСА откри аномалия на повърхността на Луната

Космосът никога не престава да изумява с мащаба и неочакваните си възможности. Учени, внимателно анализиращи изображения от орбиталния апарат на НАСА, откриха напълно нов, огромен кратер на повърхността на Луната, истинска геоложка рядкост. Изданието IFLScience пише за това.

Сблъсък, случващ се веднъж на век

Астрономът Марк Робинсън съобщи на конференция в Тексас, че новият ударен кратер е с диаметър 225 метра и средна дълбочина 43 метра. Според изчисленията на учените, метеорити с такъв размер удрят нашия спътник изключително рядко - приблизително веднъж на всеки 136-139 години. Преди откриването си, най-големият кратер, открит по време на операциите на мисията от 2009 г. насам, е бил с диаметър само 70 метра.

Откритието е заобиколено от ярки ивици от изхвърлена лунна скала. Изследователите са установили, че най-големите фрагменти от скали, разпръснати от мощния удар, достигат 11 метра. Те смятат, че това мащабно космическо събитие се е случило сравнително наскоро - в края на пролетта на 2024 г.

„Фактът, че разполагаме с метрови изображения преди и след образуването на кратер с диаметър 225 метра, предоставя уникална възможност да се тестват модели за това как се образуват кратери от малки удари“, отбелязва публикацията.

Най-интересното и донякъде парадоксално следствие от този удар беше, че общият брой на кратерите на Луната всъщност намалява. Мощната експлозия и изхвърлянията просто са заличили по-малките следи от предишни удари на метеорити.

В зоната на удара учените успяха да различат само два стари кратера, с диаметър 4 и 8 метра, които по чудо са оцелели по ръба (приблизително на 30 метра от ръба на кратера). Всички останали по-малки вдлъбнатини, с размер до 40 метра, са били напълно унищожени или толкова повредени, че вече не се виждат на орбиталните изображения. Учените отбелязват, че това откритие за пореден път потвърждава огромната стойност на непрекъснатите видео и фотографски наблюдения на най-близкия ни космически съсед.

Учените припомнят, че радиусът на Луната се е свил с 50 метра през последните 200 милиона години. Те вече са открили 1114 нови разлома, което показва продължаваща активност.

