Физик: Всеки човек има друга своя версия в квантовото поле, която вече влияе на живота му

Квантовата физика може да обясни реалността по съвсем различен начин, отколкото сме мислили преди. Физик от Оксфорд предполага, че хората не създават света чрез своите наблюдения, а по-скоро са оформени от различни версии на реалността – дори от тези, които съществуват в други „клонове“ на Вселената, в така нареченото квантово поле. Това съобщава списание „Популярна механика“.

Другата версия на нашата реалност в квантовото поле

Влат Ведрал представи необичайно обяснение на един от най-известните принципи на квантовата механика - така наречения „ефект на наблюдателя“. Същността му е, че квантовите частици могат да бъдат в няколко състояния едновременно, докато не бъдат регистрирани чрез наблюдение.

Ето защо популярната представа, че хората създават или променят реалността чрез наблюдение, често е популярна. Физикът обаче подчертава, че това тълкуване е твърде опростено и не съответства съвсем на начина, по който съвременната наука описва квантовата реалност.

Според него, по време на взаимодействие с околния свят, решаващи промени настъпват не в самата реалност, а вътре в човека. Тоест, събитията не се оформят от наблюдателя - напротив, различните резултати оформят различни версии на самия наблюдател.

За да обясни тази идея, ученият даде пример с фотон и човек на име Боб. Ако фотон премине през слънчеви очила, Боб вижда светлината и мозъкът му реагира на сигнала. Ако фотонът се отрази от лещата, не се получава реакция.

В квантовата физика и двата варианта могат да съществуват едновременно. В единия случай Боб вижда фотона, в другия - не. Човекът е наясно само с едната от тези реалности, въпреки че и двете, според теорията, продължават да съществуват паралелно.

Физикът сравнява това с известния парадокс на котката на Шрьодингер - мисловен експеримент, при който котката е едновременно жива и мъртва, в две реалности. Според автора на теорията, много квантови експерименти всъщност са изградени на този принцип.

Ученият също така предполага, че различните „клонове“ на реалността могат не само да съществуват паралелно, но и потенциално да си влияят взаимно. Теоретично това е възможно чрез процеса на квантова интерференция - когато се създава суперпозиция и след това се „отменя“ обратно. Същевременно той признава, че прилагането на това на практика е изключително трудно.

Физикът обясни това с пример от собствената си младост. По време на изпълнение на рок група, в която свири, предпазител в усилвателя му изгорял точно по средата на концерта. Тогава той се зачудил защо се е озовал в такъв „неуспешен“ сценарий. По-късно, изучавайки квантова физика, изследователят стигнал до заключението, че на теория може да съществува и друга реалност - такава, в която изпълнението е било успешно.

„Ще се сблъска ли някога реалността, в която успешно изсвирих концерт като тийнейджър, с настоящата ми реалност, създавайки нещо невероятно? Или някога ще срещнете версия на себе си, която е спечелила от лотарията? Изглежда малко вероятно тези две събития някога да се намесят квантово, предвид тяхната сложност, въпреки че никога не можем да изключим подобни неща. Но въпросът, който все още ме държи буден през нощта, е: как изобщо бихте разбрали, че това се е случило? Може би, както в случая с Боб, моите две реалности вече са се слели, а много други продължават да се сблъскват, но аз просто съм напълно ненаясно с тези необикновени събития“, отбелязва ученият.

