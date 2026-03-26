Космическо първенство с мисии до Марс, Титан и ядрен кораб: Тръмп планира постоянна база на Луната (ВИДЕО)

Национална администрация по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (НАСА) на САЩ преразглежда стратегията си за изследване на космоса с нови планове за връщане на хора на Луната и изграждане на постоянна база, пише The Telegraph.

Представители на организацията очертаха плановете за ускоряване на лунните мисии, включително тестване на ядрено задвижвани апарати в космоса, и подробно описаха някои от предстоящите си научни проекти като начин за запазване на лидерството на САЩ в новата надпревара за Луната.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подкрепя мисията на стойност 20 милиарда долара за изграждане на база на повърхността на Луната, с която САЩ се надява да изпревари Китай.

"В това съревнование между велики сили часовникът тече и успехът или провалът ще се измерват в месеци, а не в години", заяви администраторът на НАСА Джаред Айзъкман в официално изявление.

"НАСА е решена да постигне почти невъзможното за пореден път – да се върне на Луната преди края на мандата на президента Тръмп, да изгради лунна база, да установи трайно присъствие и да направи всичко останало, необходимо за осигуряване на американското лидерство в космоса", заяви Айзъкман.

НАСА обяви промените като начин за привеждане на работата на агенцията в съответствие с Националната космическа политика на САЩ.

Стратегията, публикувана миналия декември, възлагаше на НАСА да върне астронавтите на Луната, да реформира ролята на страната в търговските космически операции и да поеме водеща роля в изследването на космоса.

Постоянна лунна база

НАСА обяви поетапен план за изграждане на постоянна база на Луната. Първоначалните мисии ще изпратят марсоходи, инструменти и технологии на повърхността на Луната, които ще проучат как може да се генерира енергия на планетата-спътник. Учените също така ще проучат как комуникациите биха могли да работят на Луната и как да се навигира по нейната повърхност.

Следващата фаза ще бъде изграждането на частично обитаеми структури на Луната и установяването на редовни доставки. Това включва сътрудничество с Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) чрез използване на техния марсоход за доставки.

Последната фаза ще включва по-големи трансфери на оборудване и евентуално изпращане на хора, които да поддържат непрекъснато човешко присъствие на Луната.

За да постигне това, агенцията вече е подписала партньорства с Италия и Канада и ще подпише допълнителни споразумения за принос в областта на "жилищното настаняване, наземната мобилност и логистиката".

Изпълнителна заповед от декември нарежда на НАСА да осъществи постоянно присъствие на Луната до 2030 г., което ще подпомага и бъдещи мисии до Марс.

Поради тази причина НАСА спира плановете за космическата станция Gateway, за да се съсредоточи върху изграждането на постоянната си база на Луната.

Агенцията също така промени целите за Artemis III. Планирана за 2027 г., мисията, която първоначално беше свързана с кацане на Луната, сега ще тества системите и операциите на космически кораби в околоземната орбита.

Последващата мисия Artemis IV има за цел да закара хора на Луната през 2028 г.

След Artemis III, НАСА заяви, че ще стартира мисии към Луната на всеки 6 месеца и ще прави опити за поне едно кацане всяка година.

Ядрено задвижван кораб в космоса

Отвъд Луната агенцията ще изстреля първия междупланетен космически кораб с ядрен двигател, който ще лети до Марс преди края на 2028 г.

Наречен "Космически реактор-1 Свобода", корабът ще тества технология, наречена ядрено-електрическо задвижване, която позволява ефикасно пътуване с висока мощност в дълбокия космос, където слънчевите панели са неефективни.

Когато корабът пристигне на Марс, той ще изстреля група малки хеликоптери, наречени "Skyfall", които ще изследват повърхността на планетата.

Евентуалното изстрелване на "Космически реактор-1" ще тества правилата за безопасност и процедурите за изстрелване.

Нови научни мисии

НАСА обяви и някои предстоящи научни мисии.

Агенцията обяви космическия телескоп "Нанси Грейс Рим" - изследователска програма, която ще даде тласък на изследванията на тъмната енергия – материята, за която се смята, че причинява разширяването на Вселената.

През 2028 г. НАСА ще стартира мисията Dragonfly , която ще изпрати робот с ядрен двигател и 8 ротора до Титан - най-голямата луна на Сатурн. Когато пристигне през 2034 г., той ще прелети над повърхността на Титан и ще събира данни за химичния състав и терена на Луната, с крайна цел поддържане на живот.

НАСА ще изпрати роувъра "Розалинд Франклин", построен от Европейската космическа агенция (ЕКА), до Марс през 2028 г. На борда на роувъра има масспектрометър, който ще открива и анализира органични молекули.

Отделно е предвидена нова научна мисия на Земята, която ще стартира следващата година, и ще проучи развитието на конвективните бури, за да подобри непосредствените прогнози за екстремни метеорологични събития до 6 часа преди те да се случат.