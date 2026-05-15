Огромен астероид лети към Земята - има ли опасност

Учени предупредиха за приближаващия астероид 2026 JH2, който ще прелети покрай Земята на критично разстояние следващата седмица. Космическото тяло има потенциала да унищожи цял град, но астрономите успокояват относно рисковете от сблъсък. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Има ли опасност за Земята?

Според астрономите астероидът 2026 JH2, който може да е голям колкото четири лондонски автобуса, ще прелети покрай Земята „възможно най-близо без сблъсък“.

Според предварителните изчисления, космическият обект ще се приближи до планетата късно вечерта на 18 май на разстояние от около 90 хиляди км. За сравнение, това е само една четвърт от разстоянието между Земята и Луната, което се счита за изключително близко прелитане по космическите стандарти.

Въпреки потенциалната сила на удара, способна да унищожи цял град, астрономите забелязаха астероида едва преди няколко дни, което отново повдигна въпроси относно ефективността на системите за ранно откриване на опасни космически обекти.

Ще се сблъска ли астероид 2026 JH2 със Земята?

В същото време, резултатите от моделирането показват, че няма риск от сблъсък със Земята поне през следващите 100 години. Според учените, диаметърът на 2026 JH2 е между 16 и 35 м, а по време на приближаването си към Земята ще се движи със скорост над 8 км в секунда.

„Това е точно типът обект, който би унищожил град много ефективно, ако се удари“, казва пред изданието Марк Норис от Университета на Ланкашир.

Учените обясняват, че определянето на точния размер на астероид е трудно, защото оценките се основават на количеството светлина, отразено от повърхността му. Ако обектът има тъмна или слабо отразяваща структура, истинският му размер може да е дори по-голям от настоящите оценки.

Възможни последици от удар на астероида върху Земята

Въпреки това, дори минимални изчисления показват значителен разрушителен потенциал на астероида. Експертите предполагат, че ако 2026 JH2 падне, последствията биха могли да бъдат подобни на експлозията на метеорита в Челябинск през 2013 г. Тогава 18-метров метеорит експлодира в небето над руски град близо до границата с Казахстан. Силата на експлозията надвишава 30 пъти мощността на бомбата, хвърлена върху Хирошима, а ударната вълна обикаля Земята два пъти.

Непосредствено под епицентъра на експлозията, на височина около 45 км над земята, температурата беше толкова висока, че хората получиха изгаряния и увреждания на ретината. Инцидентът рани приблизително 1500 души и повреди над 3600 домове, въпреки че само 0,05% от първоначалната маса на метеорита достигна земната повърхност.

Астероидът 2026 JH2, който може да е с диаметър 35 м, е потенциално още по-опасен и може да принадлежи към така наречените астероиди „убийци на градове“. Въпреки изключително близкото си прелитане покрай Земята, той не представлява опасност за планетата.

Благодарение на мрежата от телескопи за планетарна защита, астрономите са в състояние да определят траекториите на астероидите с висока точност.

Въпреки че 2026 JH2 ще бъде невъзможно да се види с просто око поради слабото му осветление, той може да бъде наблюдаван чрез любителски телескопи при условия на тъмно небе. Космическият обект в момента се намира на разстояние приблизително 3 милиона км от Земята в съзвездието Голяма мечка.

