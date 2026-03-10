Ще удари ли Луната астероид с размерите на 15-етажна сграда?

НАСА официално обяви, че астероидът 2024 YR4 не представлява заплаха за Луната. Нови наблюдения показват, че космическият обект ще прелети покрай естествения спътник на Земята, а не ще се сблъска с него, както предполагаха предишни изчисления. Това съобщи изданието Science Alert.

Астероидът, който се доближава до Луната

Според Центъра за изследване на обекти около Земята (CNEOS) на НАСА в Лабораторията за реактивно движение, астероидът ще премине на около 13 200 мили (около 21 000 км) от повърхността на Луната. Най-близкото приближаване се очаква на 22 декември 2032 г.

Траекторията беше уточнена благодарение на нови наблюдения, получени от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) на 18 и 26 февруари. Именно тези данни позволиха окончателно да се изключи сценарият със сблъсък.

Орбитата на астероида преди това беше определена с по-малка точност. По-ранни оценки предполагаха 4,3% вероятност за удар в Луната, но последващи измервания показаха, че няма опасност.

Астероидът 2024 YR4 беше открит в края на 2024 г. от системата ATLAS в Чили, която проследява потенциално опасни обекти близо до Земята. В началото на 2025 г. астрономите също обмислиха много малка вероятност той да се сблъска със Земята, но този сценарий бързо беше изключен.

С течение на времето обектът стана твърде слаб за наблюдение от Земята и едва миналия месец беше отново заснет от камерата в близката инфрачервена област на телескопа Webb.

Експертите отбелязват, че подобна несигурност в първите изчисления на орбитите на астероидите е често срещано явление. В повечето случаи по-нататъшни наблюдения прецизират траекторията и премахват риска от сблъсък.

Подобна ситуация вече се е случила с астероида Апофис, открит през 2004 г. По това време учените също са предполагали малка вероятност от сблъсъка му със Земята през 2029 или 2036 г., но през 2013 г. допълнителни наблюдения окончателно изключват тази заплаха.

Експертите смятат, че астероидът 2024 YR4 е с диаметър около 60 метра - приблизително колкото 15-етажна сграда. Ако такъв обект удари Луната, той би могъл да създаде кратер с ширина около 2 километра.

Бившият астронавт на НАСА Ед Лу вече е отбелязвал, че подобен сблъсък би предизвикал мощна експлозия и би могъл да изхвърли голямо количество материал от лунната повърхност в орбита, удар, който според него вероятно би бил видим от Земята дори с невъоръжено око.

Междувременно НАСА проследява астероид, който се движи към Земята с висока скорост. Астероидът, с диаметър около 30 метра, се приближава до Земята, преминавайки на разстояние, малко по-голямо от разстоянието до Луната.

