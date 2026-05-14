Космически кораб на НАСА ще прелити покрай Марс: Защо това е толкова важно

Космически кораб на НАСА ще прелети близо до Марс тази седмица, използвайки гравитацията на Червената планета, за да даде решаващ тласък по пътя си към рядък метален астероид, съобщава The Independent.

Прелитане край Марс

Роботизираната сонда, наречена Psyche, и астероидът, към който се е насочила, ще извършат маневра „гравитационна прашка“ около Марс в петък със скорост от около 19 848 км/ч. По време на прелитането си, Psyche ще се приближи до Марс на разстояние от само 4500 километра - приблизително колкото ширината на Съединените щати. По време на тази маневра космическият апарат ще направи хиляди изображения, които ще послужат като ключова подготовка за основната му мисия - среща с астероид през 2029 г.

След като се приближи до Марс, Psyche ще продължи пътуването си до астероидния пояс между Марс и Юпитер, където я очаква метален астероид със същото име.

„По време на прелитането всички научни инструменти на космическия кораб ще бъдат активирани. Едновременно с това два марсохода на НАСА и няколко американски и европейски орбитални апарата ще провеждат наблюдения на марсианската повърхност и атмосфера за сравнение на данните“, се казва в статията.

Камерите на Psyche вече снимат Марс: в началото планетата изглежда като полумесец, а след прелитането – като почти пълна сфера.

Според Джим Бел от Държавния университет на Аризона, ръководител на екипа по заснемане, различните ъгли не само ще помогнат за настройването на оборудването, но и ще създадат „просто невероятно красиви снимки.

Въпреки че астероидният пояс съдържа милиони обекти, повечето са съставени от скали или лед. Само малка част се счита за богата на метали, като например Psyche, астероид с форма на картоф и размери приблизително 278 на 232 километра.

Учените предполагат, че този астероид може да е оголеното ядро ​​на млада планета, останало след космически сблъсъци. Изследването му ще помогне за по-доброто разбиране на ранната история на Слънчевата система преди 4,6 милиарда години, както и как и защо се е появил животът на Земята.

Психоактивният апарат беше изстрелян през 2023 г. и сега е приблизително на половината от шестгодишното си пътуване до астероид, разположен във външните краища на астероидния пояс – три пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Земята.

Очаква се космическият кораб да влезе в орбита около астероида през 2029 г. и да проведе две години изследвания. Космическият кораб с размерите на микробус използва слънчево-електрическо задвижване и ксенонови газови двигатели.

