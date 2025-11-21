Това ще промени науката: Откриха портал към петото измерение

Живеем в четириизмерна Вселена, 3 пространствени измерения и едно времево измерение. Но физиците отдавна подозират, че под космическата повърхност има нещо повече. Група испански и немски изследователи твърдят, че са открили солидни доказателства за достъп до пето измерение, сценарий, който би обяснил мистерията около тъмната материя. Тяхната работа, публикувана в The European Physical Journal C, се основава на идеи, формулирани преди повече от две десетилетия, но ги прилага чрез модел на „изкривено допълнително измерение“, способно да генерира частици, които биха отговаряли на поведението на тъмната материя.

Поразителното в това предложение е, че то не произтича от фантастични спекулации, а от математическо преформулиране на фермиони, фундаменталните частици на материята, каквaто я познаваме. Според авторите, определени фермионни маси биха могли да се прехвърлят в допълнително пространство, един вид физически джоб, който би функционирал като портал към това пето измерение.





Експертите твърдят, че „липсата на модел изисква наличието на нова физика“

Още: Тъмната материя може би еволюира, а последиците ще са големи

В продължение на десетилетия космологията разчита на съществуването на тъмна материя, за да обясни структурата на Космоса. Тя би представлявала около седемдесет и пет процента от общата материя и би действала като вид невидима опора, която предотвратява разпадането на галактики и купове.

Въпреки това, никога не е било наблюдавана толкова директно. Тази липса на емпирични доказателства е тласнала към все по-рискови теории, въпреки че малко са успели да се хармонизират със стандартния модел на физиката на елементарните частици. В този случай учените твърдят, че „липсата на жизнеспособен кандидат в рамките на модела вече изисква наличието на нова физика“.

Ключът към изследването се крие в това как определени уравнения генерират това, което те наричат ​​маси в „изкривеното пространство на петото измерение“. Там частиците биха действали като тъмна материя, без да нарушават никакви известни правила. Сега следващата стъпка е да се докаже това. Изследователите посочват детекторите на гравитационни вълни като най-обещаващ инструмент.

Още: Нещо незнайно я свързва: Тъмната материя взаимодейства без гравитация