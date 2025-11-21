7 поредни мача без победа! Криза и викове "Оставка" за един от емблематичните български клубове

Един от най-емблематичните клубове в българския футбол - Берое, продължава негативната си серия без победа. Старозагорският тим не успя да победи Спартак Варна след равенство 0:0 като домакин в среща от 16-ия кръг на efbet Лига. Берое записа седми пореден мач без победа във всички турнири - шест в първенството и един за Купата, който ги изхвърли от надпреварата. А срещата бе съпроводена с викове "Оставка" към старши треньора на Берое Алехандро Сагерас.

Берое не може да запише победа в седми пореден двубой

Двата тима не успяха да предложат особено зрелище под Аязмото, като най-интересните моменти бяха отсъждания на ВАР. В 35-ата минута Спартак стигна до гол, но ВАР, начело с Георги Габаков, се намеси, за да отмени попадението заради засада. Няколко минути по-късно отново Кабаков привика главния арбитър, за да му покаже, че има опасна игра на Саломони, а реферът Денислав Сталев реши да остави Берое с 10 души на терена.

Спартак не се възползва от числовото си преимущество и взе само точка от визитата си. В класирането варненци заемат 9-то място със 17 точки, докато Берое е 13-ти с 15 точки. А след мача Сагерас бе заглушен по време на интервюто си с викове "Оставка", като коментира призивите на феновете по следния начин: "Има лични интереси понякога на 20 човека – тези, които викат."

Треньорът се оплака и от друго: "Имахме трудности при тренировъчния процес. Когато един готвач няма кухня, така беше и отборът, заради което не бяхме на 100%."

