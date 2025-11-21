Най-важните новини за деня: 21 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 ноември 2025 г.

ЗЛИ ДУХОВЕ, БОМБИ И ЖОНГЛИРАНЕ С ЧИСЛА: БЮДЖЕТ 2026 Г. МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

Парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2026 година на първо четене. "За" него гласуваха 131 народни представители, "против" - 87 и "въздържали се" - 0, с което той беше приет. От залата отсъстваха депутатите от "Величие", като дори ги нарекоха от парламентарната трибуна "египетската група". Междувременно, за да бъде приет първият бюджет в евро на страната - парламентът работи с удължено работно време, а дебатите по него продължиха близо пет часа.

БЮДЖЕТ 2026 НЯМА ДА БЪДЕ ПРЕКРОЕН: ИПИ СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ ПАРИТЕ ЗА АРМИЯ И ПОЛИЦИЯ

„Няма да има промени в Бюджет 2026. По-скоро могат да бъдат променени мерките в областта на събираемостта на данъците. Бизнесът има разговор с правителството, защото част от мерките налагат високи разходи. Като цяло обаче по основните параметри няма да има политическо решение за промяна на внесения бюджет“. Това заяви пред bTV Икономистът от Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов.

БЮДЖЕТЪТ ЗА КУЛТУРА ПРЕЗ 2026 Г.: СЪОБРАЗЯВАНЕ С РЕАЛНОСТИТЕ ИЛИ НУЛА РЪСТ И НЕАДЕКВАТНОСТ?

На 20 ноември Комисията по културата и медиите в Народното събрание прие на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2026 г. По време на дискусиите и представянето от страна на министър Мариан Бачев стана ясно, че бюджетът за култура се "съобразява с реалностите", но едновременно с това Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с позиция срещу предвидения бюджет и го нарече неадекватен и подигравателен.

ПЪТЯТ КЪМ ВИСОКИТЕ ДОХОДИ: НАЙ-ДОБРИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ У НАС

Завършилите "Военно дело" и "Информатика и компютърни науки" получават най-висок среден облагаем доход - над 4 700 лв. На ниво висше училище най-висок среден облагаем доход получават завършилите магистърски програми в направление "Администрация и управление" на Американския университет - 10 108 лв. и "Информатика и компютърни науки" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 8 568 лв. и Нов български университет - 7 919 лв. Това показват данните от новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2025 г., което беше представено от Министерството на образованието и науката (МОН).

КАТО ФЕНИКС ОТ ПЕПЕЛТА: КАК ВЪЗКРЪСНА ЕДНО УЧИЛИЩЕ В СЕВЕРОЗАПАДА (ВИДЕО)

Символ на просветата и новото начало - в село Ослен Криводол направиха тържествено откриване на част от възстановената сграда на училището, закрито през 1969 година и оставено на милостта на времето.

ОПРЕДЕЛИХА СЪДИЯТА, КОЙТО ПОЕМА ДЕЛОТО СРЕЩУ БЛАГОМИР КОЦЕВ ВЪВ ВАРНА

Съдия Светла Даскалова от Окръжния съд във Варна бе определена за докладчик по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Публичното разпределение на делото се проведе днес, 21 ноември, във Варненския окръжен съд. Процедурата бе извършена в кабинета на съдия Стоян Попов, който е ръководител на наказателното отделение в съда. Съдията докладчик бе определен чрез системата за случайно разпределение на дела на Висшия съдебен съвет (ВСС). Системата определи Даскалова, която е част от Наказателното отделение на съда, сред 16 магистрати.

ЩЕ СЕ СЪБАРЯТ ЛИ ХОТЕЛИ В "ЕЛЕНИТЕ"? ОТГОВОРЪТ ОТ НАЧАЛНИКА НА ДНСК

Не се предвижда събаряне на сгради в к.к. "Елените", а премахване на корекцията и покритието върху река Козлука. Това заяви началникът на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) инж. Лили Петрова в ефира на Нова телевизия. Тя обясни, че върху покритието на реката попадат части от хотел "Негреско" – басейнът, както и аквапаркът и амфитеатърът. Жилищните постройки в комплекса не попадат върху колектора и няма индикации да бъдат засегнати.

БЪЛГАРИТЕ СЕ БУДЯТ ЗА ПРАВА, ДОКАТО МИЦКОСКИ СКИТА НОЩЕМ: БЛАГОЙ ШАТОРОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ

Докато Албания напредва за Европейския съюз, властта в Северна Македония ври и кипи, а македонския премиер Християн Мицкоски си прави нощни разходки в Скопие - българите в югозападната ни съседка се будят, а много вече са събудени. Гост в Студио Actualno Балкани е македонският българин Благой Шаторов, един от основателите на вече закрития културен център "Иван Михайлов" в Битоля, както и потомък на Методи Шаторов, който първо е в редиците на ВМРО, после става част от Коминтерна, но комунистическа Югославия го обвинява в българофилство.

КЛЮЧОВ ПРОЕКТ ЗА F-16 И НАТО: БЪЛГАРИЯ ДАВА 195 МЛН. ЕВРО

Правителството прие специално решение и вкара за одобрение в Народното събрание сделката за закупуването на 7 нови трикоординатни (3D) радара за 195 млн. евро. Проектът е част от ангажиментите ни към НАТО, но е много важен и за пускане в действие на изтребителите F-16. Стойността на проекта е 195 млн. евро, като изпълнението му е разпределено в рамките на осем години.

ШПИОНИРАЛИТЕ ЗА РУСИЯ БЪЛГАРИ СЕ ОКАЗАХА СВЪРЗАНИ С МРЕЖА ЗА ПРАНЕ НА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ

Бившият оперативен директор на германската Wirecard и руски шпионин Ян Марсалек и мрежата от български шпиони, която той ръководеше във Великобритания, се оказаха свързани със схема за пране на пари на стойност милиарди долари. Тя свързва улични наркодилъри със санкционирани руски олигарси, съобщава Financial Times. Две мрежи за пране на пари, известни като Smart и TGR, са били използвани от руските разузнавателни служби в опит да се осигури финансиране на българските шпиони на Марсалек, казват от Националната агенция против престъпления на Обединеното кралство (NCA).

ТРЪМП ОБЯВИ КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕТО НА МИРНИЯ ПЛАН ЗА УКРАЙНА

"Украйна рискува да загуби още повече територии в кратки срокове. Те губят земя". За това предупреди американският президент Доналд Тръмп в серия от изявления по темата в интервю за Fox Radio. Говорейки за 28-те точки от "мирния план" на Вашингтон, които по-рано бяха разкрити от западни медии, Тръмп заяви, че "САЩ се интересуват само от едно – да се сложи край на убийствата".

САЩ И НАТО ЩЕ РЕАГИРАТ С ВОЕННА СИЛА, АКО ПУТИН НАПАДНЕ ПАК УКРАЙНА, ЕС ГОТВИ КОНТРАПЛАН ЗА МИР

Планът за мир в Украйна, съставен от 28 точки и изготвен от специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф (под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев) - е голямата тема около войната през последните дни. Проектът на плана, публикуван онлайн, чиято автентичност бе потвърдена от Белия дом, призовава украинската страна да отстъпи на Москва източната част на Донбас, която в момента е под неѝн контрол, и да приеме де факто контрола на Русия над части от регионите Херсон и Запорожие, където фронтовата линия ще бъде замразена.

ЗЕЛЕНСКИ ОТГОВОРИ НА ТРЪМП И ПЛАНА МУ: ЗАКЛЕЛ СЪМ СЕ ДА ПАЗЯ СУВЕРЕНИТЕТА НА УКРАЙНА (ВИДЕО)

САЩ ни поставят пред много труден избор - или да ги опазим като съюзник, но да отстъпим пред човек, който два пъти ни нападна (руският диктатор Владимир Путин), или да продължим към една от най-тежките зими в историята ни без Съединените щати. Това по същество заяви украинският президент Володимир Зеленски в специално видеообръщение.

ЛЪЖИТЕ ЗА МИРА В УКРАЙНА: ПРОТИВОРЕЧИЯТА СЕ ТРУПАТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Твърдението на Герасимов за пълно освобождение на Купянск все още не е подкрепено от обективни контролни кадри". Това е точно изречение в сутрешния обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора" и то е коментар на казаното на 20 ноември вечерта от началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов, че украинският град Купянск пак е в руски ръце. "Два майора" буквално повтаря това, което каза снощи и още по-популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" - няма независимо потвържение на такова нещо: Путин лъже като разпран: Зеленски узурпирал властта, а Купянск бил "освободен" (ВИДЕО)

FINANCIAL TIMES: ЗЕЛЕНСКИ ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИ УПРАВЛЕНИЕТО СИ

Трудно е да си представим по-добър начин за разрушаване на доверието в правителството от мащабния корупционен скандал, избухнал в Украйна, пише Financial Times. Националното антикорупционно бюро на Украйна извади подробности, че висши служители и членове от близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски са получили подкупи в размер на общо 100 милиона долара по договори с украинския оператор на ядрена енергия "Енергоатом".

СИНЪТ НА ПОЛСКИЯ ДЖАЗМЕН, КОЙТО ДОНЕСЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯ ТРОФЕЙ В ИСТОРИЯТА НА ДАНИЯ

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.