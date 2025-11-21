Радев де факто заплаши Пеевски и Борисов с "гнева от беззаконието" (ВИДЕО)

"Гневът от беззаконието ще се стовари върху главите на тези, които го предизвикват - това е болезнен, но неизбежен сценарий, когато политиците отказват да чуят гласа на хората". Това заяви президентът Румен Радев, който с думите си де факто обяви, че сваля доверието си от правителството на Росен Желязков.

Радев поздрави всички протестиращи "срещу злоупотребите на властта", както и тези, "които се борят за референдума (дали да въведем еврото от 2026 година)", защото имали обща кауза - България.

Съдбата на "Авиоотряд 28"

Радев, без да назовава директно името на Делян Пеевски, обяви, че "запазената марка на тартора на правителството, който седи на първия ред в парламента за пред камерите, но всяка седмица лети към Дубай с частен "Фалкон", е да съсипва и разпродава всичко, до което се докосва".

Засега съм чул намеренията им, ще видим какво ще стане, добави президентът. Той визира обявеното от транспортния министър Гроздан Караджов намерение да бъде продаден "Фалкон"-а на "Авиоотряд 28", защото излиза твърде скъпо да се поддържа.

