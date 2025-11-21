Синът на полския джазмен, който донесе най-големия трофей в историята на Дания

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Преди дни, на 18 ноември, един от най-великите вратари в историята на футбола отпразнува своя 62-ри рожден ден. Специалният повод обаче не бе отбелязан с шумни тържества, торти и подаръци. Напротив, легендата бе край страничната линия. Именитият страж бе на работа, но не като треньор, а като коментатор. За негово огромно съжаление любимата му Дания загуби като гост на Шотландия и пропусна възможността да се класира директно за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през следващото лято. „Червеният динамит“ все пак ще може да намери място на най-големия международен форум, но първо ще трябва да премине през бараж.

Петер Шмайхел е един от най-великите вратари в историята

Петер Болеслав Шмайхел е роден на 18 ноември 1963 година в град Гладсаксе, в близост до Копенхаген. Баща му е полски джаз музикант, а майка му е датчанка, която работи като медицинска сестра. Въпреки че е роден в Дания, Петер и трите му сестри имат полско гражданство. Все пак през 1971-ва те получават датски паспорти и стават пълноправни жители на скандинавската страна.

Шмайхел наследява музикалния талант на баща си Толек и свири на различни инструменти, между които пиано и китара. Още от малък обаче се увлича по футбола. Той стартира кариерата си в местния тим Хойе-Гладсаксе. През 1979-та отборът се обединява с друг местен клуб – БК Херо, който се слави с една от най-добрите школи в Дания по онова време. През 1984-та Петер става част от състава на Хвидовре, където се утвърждава като един от най-добрите вратари.

Вратарят работи различни професии, за да издържа семейството си

Въпреки че кариерата му тръгва нагоре, Шмайхел продължава да е на полупрофесионален договор и е принуден да работи различни професии, за да може да издържа себе си и своята съпруга Бенте. Петер работи в текстилна фабрика, като чистач в дом за възрастни хора, като продавач в магазин и във фирмата на своя тъст, която се занимава с полагане на подови настилки.

През лятото на 1987 година обаче всичко се променя, след като датският гранд Брьондби взима вратаря. Той играе общо 5 сезона за „жълто-сините“, в които тимът печели четири пъти титлата на страната. Петер пък пробива и в националния отбор на Дания. През 1991-ва той попада в Топ 10 на най-добрите вратари в света в класацията на Международната федерация за футболна история и статистика.

Трансферът в Манчестър Юнайтед и европейска титла с Дания

На 6 август 1991-ва Шмайхел е купен от Манчестър Юнайтед срещу 505 000 паунда. Мениджърът на „червените дяволи“ сър Алекс Фъргюсън обявява трансфера за „сделката на века“. На „Олд Трафорд“ Петер разгръща огромния си потенциал и се превръща в един от най-добрите играчи на своя пост.

Най-големият триумф в кариерата на Шмайхел идва през лятото на 1992-ра. Националният тим на Дания не успява да се класира за Европейското първенство в Швеция. Югославия, която печели квота за надпреварата, обаче е дисквалифицирана заради войната в страната, а щастливият губещ е именно „червения динамит“. Датчаните са пратени във ваканция след края на сезона, но в последния момент тимът е привикан по спешност и пратен на Евро'92.

Там Шмайхел и Дания смайват света, след като печелят титлата – най-голямото международно отличие в историята на скандинавската страна. Петер пък е с основна заслуга за триумфа. Той успява да завърши турнира с две „сухи“ мрежи. Едната е във финала срещу Германия, който датчаните печелят с 2:0. Датчанинът също така е обявен за вратар №1 на надпреварата.

Вратарят печели множество отличия по време на славната си кариера

След Евро'92 Шмайхел се завръща в Юнайтед, където продължава да демонстрира класата си. Той печели пет пъти титлата във Висшата лига, три пъти ФА Къп, веднъж Купата на Лигата и веднъж Шампионска лига. Петер е част от знаменития отбор на „червените дяволи“, който постига требъл през сезон 1998/99. Именно това е и последната му кампания на „Олд Трафорд“. Следват кратки престои в Спортинг Лисабон, Астън Вила и Манчестър Сити, където завършва бляскавата си кариера.

След като „окача обувките на пирона“ Петер Шмайхел остава близо до футбола, но като коментатор. Легендарният вратар също така участва в редица риалити формати и документални филми. През 2006-та датчанинът е гост-музикант по време на концерта на Роби Уилямс на стадион „Паркен“ в Копенхаген. Синът на Петер – Каспер, пък тръгва по стъпките на баща си и също става вратар от световна класа и национал на Дания.

Онзи ден Петер Шмайхел отпразнува своя рожден ден край страничната линия. Легендарният вратар, който има разнородни таланти, никога не се е плашил от работа и нови предизвикателства. Може би именно затова той и съотборниците му успяха да донесат най-големия трофей в историята на Дания през онова лято на 1992 година.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „По следите на забравените“: Щангистът от Нордлинген, който се превърна в Бомбардировача на нацията