Магнитни бури през седмицата 17-23 ноември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Според настоящата прогноза от 17-23 ноември 2025 г. ще има дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 17 ноември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 5. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник стойността на Кр индекса ще е 5, а в следващите два дни 5. Това е силна магнитна буря и може да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Снимка: Meteoagent

Магнитни бури в периода 17.11.25 - 23.11.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден с повишена геомагнитна активност. На 17 ноември стойността на Кр индекса ще е 5, което може да създаде здравословни проблеми у метеочувствителните хора. През останалите дни ще е между 2 и 4. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Nov 17 - 5

2025 Nov 18 - 4

2025 Nov 19 - 3

2025 Nov 20 - 3

2025 Nov 21 - 4

2025 Nov 22 - 3

2025 Nov 23 - 2

