Почина създателят на руските ракети "Искандер"

Руският учен и ракетен конструктор Валериан Соболев е починал на 87-годишна възраст, съобщават руски медии. Соболев е известен като създателят на пусковите установки „Топол“ и „Искандер“.

„Топол“ е съветска мобилна междуконтинентална балистична ракетна система. Мобилността ѝ я прави трудна за откриване и унищожаване цел. Системата разполага с тристепенна ракета, способна да носи една бойна глава на разстояние до 10 000 километра. Разработването на „Топол“ започва през 1975 г., а системата е приета на въоръжение през 1988 г.

„Искандер“ е тактическа ракетна система с основно предназначение да поразява цели на разстояние до 500 километра. Разработването на системата започва през 1988 г., а първата ѝ публична демонстрация се провежда през 1999 г. „Искандер“ служи и като основа за ракетната система „Кинжал“.

Припомняме, че Русия редовно използва ракетни системи „Искандер“ за нанасяне на удари по украинска територия от 2022 г. насам.

