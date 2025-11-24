Магнитни бури през седмицата 24-30 ноември 2025 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

Според настоящата прогноза от 24-30 ноември 2025 г. ще има дни с магнитни бури. Според информацията на сайта Meteoagent на 25 и 26 ноември 2025 г. стойността на Кр индекса ще бъде 5. По данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има три дни с магнитни бури.

Прогнозата

Според прогнозата на експертите от Meteoagent в понеделник 24 ноември стойността на Кр индекса ще е 4, а в следващите два дни 5. Това е силна магнитна буря и може да предизвика здравословни неразположения у метеочувствителните хора и тези с хронични и сърдечносъдови заболявания.

Магнитни бури в периода 24.11.25 - 30.11.25

Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има един ден с повишена геомагнитна активност. На 25,26 и 27 ноември стойността на Кр индекса ще е 5, което може да създаде здравословни проблеми у метеочувствителните хора. През останалите дни ще е 3. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

Пълната прогноза!

2025 Nov 24 - 3

2025 Nov 25 - 5

2025 Nov 26 - 5

2025 Nov 27 - 5

2025 Nov 28 - 3

2025 Nov 29 - 3

2025 Nov 30 - 3

