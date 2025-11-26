Студио Actualno:

Не сме прекъсвали отпуски на полицаи: МВР опроверга депутат

26 ноември 2025, 15:29 часа 172 прочитания 0 коментара
Не сме прекъсвали отпуски на полицейски служители, категорично заявяват от МВР. Поводът - пост във Фейсбук на съпредседателя на “Да, България“ и депутат от парламентарната група на “Продължаваме промяната - демократична България“ (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев. В него той твърди, цитираме: “Току-що извънредно са спрени отпуските на всички полицаи и са привикани пред парламента в 16 ч. А въоръжено НСО бе в залата.“ Ето какво се казва в съобщението на пресцентъра на МВР до медиите: “Категорично не отговарят на истината твърденията, разпространявани от народен представител от ПГ на ПП ДБ, за прекратени отпуски на полицейски служители. МВР и всичките му териториални структури действат в условията на напълно нормален работен режим. Твърденията за всичко друго са лъжа.“

Скандали и НСО

По-рано в парламентарната комисия по бюджета, която заседаваше извънредно в почивката, прекъснала редовното засезание, стана скандал между управляващите и опозицията. 

В залата тогава се появиха и въоръжени служители от Националната служба за охрана (НСО). 

От ПП-ДБ поставиха въпроса защо в залата присъства охрана на НСО, като отбелязаха, че за първи път въоръжени служители се появяват при приемането на бюджет. Делян Добрев от ГЕРБ, председател на комисията, отговори, че НСО е отговорно за реда.

След настояване на Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Демократична България" да се обясни кой е повикал охрана в залата, Добрев призова охранителите да напуснат и да останат само квесторите.

Спасиана Кирилова
