Бивш халф на Лудогорец и Селта: Испанците са фаворит, но трябват да бъдат внимателни!

26 ноември 2025, 15:20 часа 203 прочитания 0 коментара
Бившият полузащитник на Лудогорец и Селта Виго - Дани Абало говори пред испанския вестник „Марка“ преди двубоя между двата тима от основната фаза на Лига Европа. 38-годишното крило заяви, че на хартия галисийците са фаворит в срещата, но ги предупреди, че трябва да бъдат много внимателни срещу българския шампион. Абало допълни, че подобни мачове се решават от малките детайли.

В кариерата си Дани Абало има 122 мача за Селта и 85 за Лудогорец. Той е двукратен шампион на България с „орлите“, а също така е спечелил по веднъж Купата и Суперкупата на страната. Испанецът реши да „окачи обувките на пирона“ през лятото на 2024 година.

„Развълнувам съм, че два от бившите ми отбори ще играят един срещу друг. Имам много мили спомени от двете ми години в Лудогорец, защото постигнахме всичките си цели. През първата стигнахме до осминафиналите на Лига Европа, където бяхме елиминирани от Валенсия, и спечелихме титлата и купата. През втората се представихме добре и в Шампионската лига. Много съм доволен от всичко, което успях да постигна там“.

„Този сезон Лудогорец не се справя добре нито в Лига Европа, нито в шампионата. Току-що смениха треньора си и има неизвестности за мача в четвъртък. На хартия Селта е фаворит. Те са по-добър отбор, но трябва да бъдат внимателни заради това как протичат подобни гостувания в Европа. Този тип двубои могат да се усложнят от малките детайли и трябва да бъдат 100% фокусирани и напълно ангажирани през цялото време, за да избегнат изненади“, заяви Дани Абало.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
