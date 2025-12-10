Учени предлагат нова часова зона на Марс

Учените призовават за отхвърляне на земните часови стандарти, като GMT или EST, и за създаването на напълно нова часова зона специално за Марс . Причината се крие във фундаменталните закони на физиката - часовниците на Червената планета работят по-бързо, отколкото на Земята. Това би могло да наруши бъдещите комуникационни и навигационни системи. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Предложението на учените за часовата зона на Марс

Физици от Националния институт за стандарти и технологии (NIST) са установили, че марсианските часовници тиктакат с 477 микросекунди по-бързо от земните всеки ден. Макар че разликата от 477 микросекунди може да изглежда малка, физиците от NIST казват, че в дългосрочен план Марс ще изпреварва Земята с 1,7 секунди на всяко десетилетие.

Учени: Времето на Марс минава по-бързо, отколкото на Земята

Това странно явление е пряко следствие от общата теория на относителността на Айнщайн, която гласи, че времето не е константа във Вселената. Времето тече по-бавно там, където гравитацията е силна. Времето тече по-бързо там, където гравитацията е слаба. Тъй като гравитацията на Марс е около пет пъти по-слаба от тази на Земята, астронавтите на Червената планета технически ще „остареят“ малко по-бързо от приятелите си у дома.

Не само теория: предизвикателства пред колонизацията

Дори такава малка разлика (една хилядна от времето, необходимо за мигане) създава огромни проблеми за чувствителните технологии. Изследователите предупреждават, че неточното отчитане на времето може да навреди на комуникационните и навигационните системи на бъдещите марсиански колонии.

„Подобно на съвременните глобални навигационни системи като GPS, тези системи ще зависят от точни часовници“, обяснява съавторът на изследването д-р Биджунат Патла, физик в NIST.

Изчисляването на ефекта на гравитацията върху течението на времето на Марс се оказа трудна задача. За разлика от Земята, Марс е значително повлиян от гравитацията на други планети, включително газовите гиганти Юпитер и Сатурн. Марс има по-овална (ексцентрична) орбита, което означава, че разстоянието му от Слънцето и съседите му се променя постоянно.

„Проблемът с трите тела е изключително сложен. Сега си имаме работа с четири: Слънцето, Земята, Луната и Марс... Разстоянието му от Слънцето и ексцентричната му орбита правят флуктуациите във времето по-големи“, отбеляза д-р Патла.

Поради това, в течение на една единствена марсианска година, гравитационното привличане на съседите му променя скоростта на марсианските часовници спрямо Земята с до 226 микросекунди на ден. За сравнение, часовниците на Луната, както е изчислено по-рано, постоянно тиктакат с около 56 микросекунди на ден по-бързо от тези на Земята.

Въпреки че би отнело повече от 344 години, за да може марсианският часовник да изпревари земния само с една минута, за съвременните комуникационни и навигационни системи като GPS или 5G мрежи (които изискват синхронизация с точност до една десета от микросекундата) тази разлика е критична.

„Полезно е да се изучават въпроси, свързани със създаването на навигационни системи на други планети и луни сега, дори ако това може да е десетилетия преди формирането на първите марсиански колонии“, заключава д-р Патла.

Той също така подчерта необходимостта от уеднаквяване на времевите стандарти за междупланетна комуникация.

