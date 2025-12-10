Учени: Кометата 3I/ATLAS може да не е с естествен произход

Мистериозният междузвезден обект кометата 3I/ATLAS е развила странна пулсация, която гя кара да свети по-ярко, докато достига най-близкото си приближаване до Земята само за две седмици. Промяна в общата яркост на обекта от 20-40 процента, според някои изследователи, показва, че 3I/ATLAS не е естествена комета. Това съобщава „Дейли Мейл“.

Нови открития за произхода на кометата 3I/ATLAS

Нови наблюдения с помощта на телескоп разкриха потоци от газ и прах, наречени джетове, които избухват в ритмични изблици точно на всеки 16,16 часа. Тази пулсация променя общата светимост на обекта с 20 до 40 процента в чист, повтарящ се цикъл, което според някои изследователи показва, че 3I/ATLAS не е естествена комета.

Естественото обяснение за тези нови импулси е, че твърдото ядро ​​на обекта се завърта веднъж на всеки 16,16 часа. Докато се върти, ледът на повърхността му се нагрява от слънчевата светлина и се превръща в газ, който се изхвърля в равномерни струи.

Смята се, че това се случва, защото топлината на Слънцето достига едни и същи ледени петна в една и съща точка по време на всяко завъртане.

В същото време, професор Ави Льоб от Харвард отбеляза, че това все още не обяснява светлинните импулси, излъчвани от обекта. Льоб отбеляза, че светлинните пулсации са странни, защото почти цялата светлина, наблюдавана от телескопите, идва от комата - огромен облак от газ и прах, който може да се простира на стотици хиляди мили, а не от тъмния, скалист център на обекта.

Ако ядрото е единственото нещо, което се върти и излъчва изригвания, тогава гигантският облак би трябвало да действа като голямо меко одеяло, което отмива или разрежда суровите изригвания. Льоб обясни, че в този случай общата яркост ще се колебае само леко, може би ще се увеличи с до пет процента, вместо много по-големите и по-ярки изригвания, които телескопите всъщност са видели.

Астрофизикът и изследовател на НЛО предположи, че това може да е още един знак, че 3I/ATLAS е неестествен обект, тъй като силната пулсация не съответства на обичайното изображение на обикновена комета от космоса. Преди това той отбеляза 12 други аномалии, за които учените все още нямат пълно обяснение, включително опашка на комета, насочена в грешна посока, синия цвят на обект близо до слънцето и промени в курса, които не се поддават на гравитацията.

НАСА отхвърля всички съобщени смущения, считайки ги за страничен продукт на обект, произхождащ от далечна слънчева система и вероятно имащ напълно различен химичен състав от кометите от нашата собствена система.

НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА) преди това я обявиха за безжизнена комета, заявявайки, че не са открили признаци на извънземен живот, произтичащ от обекта.

Въпреки че НАСА и Организацията на обединените нации заявиха, че предполагаемата комета не представлява заплаха за Земята и ще се приближи на 273,5 милиона километра на 19 декември, близкото приближаване на обекта ще бъде използвано за тренировъчни цели за подготовка за бъдещи космически заплахи.

Припомняме, че ООН официално обяви, че е включила мистериозния междузвезден обект 3I/ATLAS в годишните учения за планетарна отбрана поради неговото „странно поведение“.

