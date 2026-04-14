Учени откриха гигантски „океан“ близо до черна дупка - трилиони пъти по-голям от земния

Астрономи откриха масивен резервоар от водна пара около квазара APM 08279+5255, разположен на повече от 12 милиарда светлинни години от Земята. Обемът на тази вода се оценява на приблизително 140 трилиона пъти по-голям от всички океани на нашата планета, което го прави най-големият известен резервоар на вода във Вселената. Това се съобщава в статия на Daily Galaxy.

Най-големият резервоар на вода във Вселената

Квазарът се захранва от свръхмасивна черна дупка, 20 милиарда пъти по-голяма от масата на Слънцето. Той излъчва колосална енергия, равна на хиляда трилиона слънца, създавайки екстремни условия, които нагряват газ и прах и променят структурата им. Именно в такава среда се образува гигантски облак от водна пара.

Прочетете също: Древна черна дупка расте 13 пъти по-бързо от очакваното

Поглед към миналото на Вселената

Тъй като обектът е толкова отдалечен, учените го наблюдават такъв, какъвто е бил в ранната Вселена. Това им позволява да разберат по-добре как са се образували галактиките и как материята еволюирала преди милиарди години.

Как работи това?

В центъра на системата, черната дупка привлича материята, която, докато се върти спираловидно, се нагрява и излъчва мощна светлина. Въпреки екстремните условия, тук могат да се образуват молекули, включително водна пара.

Освободената енергия влияе върху газа на огромни разстояния, променяйки структурата на целия регион около квазара.

Откритието беше потвърдено от няколко обсерватории. Сигналите от водни пари бяха засечени за първи път от инструмента Z-Spec в Хавай. Резултатите бяха потвърдени от радиотелескопската решетка CARMA в Калифорния и интерферометъра Plateau de Bure във Франция.

Частица от черна дупка се сблъска със Земята - какво откриха учените

В началото изследователите имали само косвени признаци на вода, но по-нататъшни наблюдения разкрили няколко спектрални сигнала, което им позволило точно да определят обема. В крайна сметка учените стигнали до заключението, че това е най-големият и най-отдалечен резервоар с вода, регистриран някога.

Припомняме, че повишени концентрации на никел са били открити преди това в седиментни скали в долината на Неретва на Марс, което може да показва условия, подходящи за живот в миналото. Данните са събрани от роувъра Perseverance, докато е изследвал кратера Йезеро.

Проучване на екип, ръководен от планетарния учен Хенри Маниелски от университета Пърдю, изследва древен канал, който някога е транспортирал вода до делтата на кратера Джезеро. Докато преминава през тази област през 2024 г., роувърът открива необичайни скали, включително светла открита област, която учените наричат ​​„Ярък ангел“. По-нататъшен анализ разкрива, че тази област съдържа минерали, които може да са свързани с хидрологични процеси и химични промени в скалите.

Прочетете също: Може да се превърне в черна дупка: Звезда 1540 пъти по-голяма от Слънцето е на ръба на колапс