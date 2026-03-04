Може да се превърне в черна дупка: Звезда 1540 пъти по-голяма от Слънцето е на ръба на колапс

Астрономите регистрираха рядко събитие - една от най-големите известни звезди е променила типа си и вероятно наближава последния етап от еволюцията си и ще превърне в черна дупка. Става въпрос за WOH G64, гигант в Големия Магеланов облак, който може да се превърне в свръхнова или да се срине в черна дупка. Това съобщава Space.com.

Масивната звезда, която е на път да се превърне в черна дупка

WOH G64 (IRAS 04553–6825) се намира на около 163 000 светлинни години от Земята в Големия Магеланов облак, сателитна галактика на Млечния път. Радиусът ѝ е 1540 пъти по-голям от този на Слънцето, масата ѝ е почти 30 пъти по-голяма, а светимостта ѝ е около 282 000 пъти по-голяма от тази на Слънцето. Звездата е открита през 70-те години на миналия век и дълго време е класифицирана като червен свръхгигант, заобиколен от плътен прахов тор.

Въпреки това, от 2014 г. насам астрономите забелязват постепенна промяна в характеристиките ѝ. Екип, ръководен от Гонсало Муньос-Санчес от Националната обсерватория в Атина, регистрира промяна в цвета на звездата и повишаване на температурата на повърхността ѝ. Те стигнаха до заключението, че WOH G64 е навлязла във фаза на жълт хипергигант, изключително рядък и краткотраен етап в живота на масивните звезди.

„Съдбата на звезди с начални маси между 23 и 30 слънчеви маси след еволюцията им в червени свръхгиганти все още е несигурна. В този случай WOH G64 беше най-екстремният известен червен свръхгигант, с приблизителна маса от около 28 слънчеви маси“, обясни Муньос-Санчес в коментар за Space.com. Според него в момента не е ясно дали такива обекти експлодират като свръхнови, колапсират директно в черни дупки или преминават през фаза на жълт хипергигант преди финала.

Учените отбелязват, че това е първият документиран случай на екстремен червен свръхгигант, който променя температурата и цвета си в течение на една година без признаци на катастрофални процеси. Обикновено бързите промени в масивните звезди са съпроводени с мощни изригвания или нестабилност, но в този случай трансформацията е настъпила сравнително гладко.

Проучването показа също, че WOH G64 не е сама. Тя е част от двоична система. Това открива нови сценарии за нейната еволюция: възможен масопренос между компонентите или частично отстраняване на обвивката под влияние на гравитационното взаимодействие. Като алтернатива, промените биха могли да бъдат причинени от вътрешни процеси на самата звезда, по-специално от дългосрочен епизод на изригване.

Жълтите хипергиганти са изключително редки обекти. Досега са потвърдени само няколко десетки такива звезди, тъй като тази фаза трае много кратко според космическите стандарти.

„От астрономическа гледна точка, WOH G64 изглежда като силно еволюирала система и е възможно тя да претърпи колапс на ядрото „скоро“. В този контекст „скоро“ съответства на времева скала от сто до няколко хиляди години. Подобно събитие би било изключително и е много малко вероятно да се случи в рамките на нашия живот“, казва Муньос-Санчес.

