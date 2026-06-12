Снимачната площадка от филм за Джеймс Бонд се превърна в прозорец към тайните на Вселената

Бивша снимачна площадка, използвана за филм от поредицата за Джеймс Бонд, днес служи като дом и работно място на астрономи, изследващи Вселената от една от най-сухите точки на планетата, съобщи BBC. Комплексът, известен като Residencia, е дом на астрономи, инженери и технически специалисти, които работят в една от водещите астрономически обсерватории в света. Разположен частично под земята, той е проектиран така, че да осигурява комфортна среда за живот в суровите условия на пустинята Атакама, известна като едно от най-сухите места на Земята.

In the Atacama Desert, astronomers live and work in a James Bond villain lair https://t.co/2Al06ZmI7S — Mozart’s Dee (@MrhughLthebest) June 11, 2026

Добри условия за астрономически наблюдения

Residencia придобива популярност извън научните среди, след като е използвана като снимачна локация във филма "Спектър" (2015) от поредицата за агент 007. Благодарение на футуристичната си архитектура сградата е превърната в скривалище на главния злодей във филма.

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Комплексът е част от обсерваторията "Паранал", управлявана от Европейската южна обсерватория. Районът предлага едни от най-добрите условия за астрономически наблюдения заради голямата надморска височина, сухия климат и липсата на светлинно замърсяване.

Освен място за настаняване, Residencia разполага с градини, басейн, спортни съоръжения и пространства за отдих, които помагат на учените да се справят с изолацията по време на продължителния си престой в пустинята.

Обсерваторията "Паранал" играе ключова роля в изследванията на далечни галактики, звезди и екзопланети и е сред най-важните центрове за наблюдение на Космоса в света, обобщава BBC, цитирани от БТА.

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