Учени откриха мистериозна структура на Марс на снимка, направена преди 25 години

Мистериозна пирамидална структура е открита на Марс. Откритието предизвиква спекулации, че древна цивилизация, подобна на нашата, може някога да е съществувала на Червената планета, според Daily Mail.

Мистериозна пирамида на Марс

Структурата е забелязана за първи път от изследователя Кийт Лейни в изображения, направени от сондата Mars Global Surveyor (MGS) на НАСА през 2001 г. Той изучавал изображенията в търсене на необичайни структури, когато се натъкнал на нещо, което според него може да е изкуствена структура.

„Ако това беше намерено някъде на Земята, със сигурност щяхме да започнем да го разследваме“, каза Лейни.

Колонизацията на Марс е застрашена: Учените откриха нови пречки пред живота в Космоса

Наскоро подобни кадри бяха публикувани от режисьора на документални филми Брайън Добс, който написа: „На Марс има тристранна пирамида с размерите на Великата пирамида в Египет.“ Той допълва, че структурата далеч не е доказателство за древен живот, но повдига въпроса дали друга цивилизация някога е могла да живее на планетата.

Така наречената „пирамида“ се намира в западната част на Кандор Часма, един от най-големите каньони в долината Маринер, втората по големина каньонска система в Слънчевата система. Този регион е известен със стръмни скали, свлачища и пластови скални образувания, за които учените смятат, че могат естествено да създават необичайни и чисто геометрични повърхностни характеристики“, подчертава Daily Mail.

Изображения, направени през 2014 и 2016 г., показват същата триъгълна формация, като променящата се слънчева светлина хвърля разнообразни сенки, които подчертават геометричния ѝ вид. В някои случаи едната страна на структурата изглежда почти напълно тъмна, докато други бяха частично осветени.

Въпреки разликите в качеството на изображението, ъгъла на слънцето и сезонните условия, формацията постоянно показва еднаква триъгълна симетрия във всички наблюдения, казаха учените.

Междувременно, в края на 2025 г., бяха публикувани документи на ЦРУ, които разкриват, че агенцията е провеждала тайни експерименти, за да научи повече за Марс. Според агенцията, тези мисии са доказали съществуването на древна цивилизация, построила поне една пирамида, което потвърждава достоверността на изследванията на Лейни.

На свой ред бившият агент на ЦРУ Джо Макмонигъл съобщи, че агенцията е провела експерименти, които са разкрили пирамиди, подобни на външен вид, на повърхността на Марс. Той описва пирамида, по-голяма от тези в Египет, пълна с „гигантски камери“.

Учени преди това откриха черна скала на Марс, наситена с древна вода. Метеоритът, която вероятно се е образувала в резултат на мощен удар върху Марс и е на повече от 4,48 милиарда години.

Учени откриха голяма черна скала на Марс: Какво има в нея?