Колонизацията на Марс е застрашена: Учените откриха нови пречки пред живота в Космоса

Учените са установили истинските причини, поради които Земята може да е единствената обитаема планета в нашата галактика. Международен екип от изследователи направи важно откритие, което може радикално да промени подхода към търсенето на извънземни цивилизации. Учените откриха, че наличието на течна вода върху екзопланети не гарантира съществуването на живот там. Изданието Tagesschau пише за това.

Според резултатите от мащабно проучване, още два химични елемента – фосфор и азот, играят ключова роля във формирането на живите организми.

Защо само водата не е достатъчна

Изследователите отбелязват, че бъдещите космически мисии трябва да се фокусират специално върху търсенето на тези елементи извън Слънчевата система.

Както обясни планетарният учен Крейг Уолтън, течната вода наистина е основно изискване за живота, какъвто го познаваме. Тя обаче е критично недостатъчна. Ако една планета има цели океани, но ѝ липсва фосфор или азот, такъв свят е обречен да бъде безжизнен. Тези елементи са отговорни за клетъчния енергиен баланс и образуването на ДНК.

Използвайки сложни моделни изчисления, екип от учени е възпроизвел процесите, които протичат в ранните етапи на формирането на нови светове.

Когато планетите се формират за първи път, те се състоят от разтопена скала. По това време се извършва решаващо „сортиране“ на химичните елементи: тежките потъват в ядрото, докато по-леките остават на повърхността. Кислородът играе централна роля в този сложен процес.

Ако на планетата няма достатъчно кислород, жизненоважният фосфор се свързва с тежки елементи като желязо и потъва завинаги в ядрото. Ако има твърде много кислород, фосфорът остава наличен в горните слоеве, но тогава възниква друг проблем: азотът се освобождава масово в атмосферата и напълно се губи в космоса.

„Малко е страшно да си представим, че ще открием планета с вода, ще отправим ракета дотам и ще открием вода, но няма да открием фосфор – тогава играта свършва“, подчертава Крейг Уолтън.

Какво прави Земята уникална?

Нови данни биха могли сериозно да усложнят бъдещите планове на човечеството за завладяване на други планети. По-конкретно, недостигът на фосфор и азот представлява безпрецедентни предизвикателства за учените по отношение на планираната колонизация на Марс.

Изследователите предполагат, че перфектният баланс, който се е развил на нашата планета, е изключително рядък. Планетологът Уолтън не изключва драматичен сценарий: Земята може би е единствената обитаема и като цяло обитаема планета в цялата галактика.

Дори и да съществува перфектна екзопланета с вода, фосфор и азот някъде във Вселената, човечеството няма технологията да стигне до нея.

„Не можем просто да отлетим до най-близката звездна система. Затова трябва да се грижим добре за Земята“, предупреждава ученият.

