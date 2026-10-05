Учени: Земята и Марс са имали един и същ „прародител“, но са се образували по съвсем различен начин

Ново проучване слага край на дългогодишен спор за това как са се образували двете подобни скалисти планети - Марс и Земята.

Как са се образували Марс и Земята?

Учени са установили, че въпреки че Земята и Марс са започнали да се формират в една и съща среда, състояща се от газообразен водород и хелий, както и малки прахови частици, последвалият им растеж е поел по съвсем различни пътища. Откритието слага край на дългогодишен спор. Изследването е публикувано в списание Nature Astronomy, пише Study Finds.

В продължение на десетилетия учените спорят как са се образували скалистите планети на Слънчевата система. Някои модели предполагат тих процес на постепенно натрупване на малки прахови частици около младото Слънце. Други модели предполагат по-бурен сценарий, включващ сблъсъци на големи скалисти тела, наречени планетезимали. Ново проучване показва, че Земята и Марс са комбинирали два процеса по време на формирането си, но в различни пропорции.

Земята и Марс са започнали да се формират в протопланетарния диск, обграждащ Слънцето, преди повече от 4,5 милиарда години. Учените обаче са установили, че последващото им формиране е станало по различни начини.

Земята и Марс са започнали да се формират в протопланетен диск, обграждащ Слънцето, преди повече от 4,5 милиарда години. Но последващият им растеж е бил различен, установиха учените.

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Ново проучване показва, че поне 75 процента от скалистата маса на Земята се е образувала от две тела, които са се разраснали чрез абсорбиране на малки космически частици, а около 25 процента е добавена чрез сливането на по-големи скалисти тела, наречени планетезимали. Марс се е образувал по различен начин: около 73 процента от скалистия му материал е дошъл от сливането на планетезимали и само около 27 процента от абсорбирането на малки прахови частици. Това е показано чрез компютърни симулации, които отчитат условията в ранната слънчева система и химичния състав на две подобни скалисти планети.

Докато растежът на Земята се е основавал на абсорбирането на малки прахови частици, като сблъсъците на планетозимали са играли значителна роля, Марс се е образувал главно от натрупването на материя в резултат на сблъсъци, а абсорбцията на малки частици е играла само второстепенна роля.

Учените смятат, че една от възможните причини за тази разлика във формирането на двете планети е, че младият Марс може да е бил подложен на гравитационно влияние от други, по-масивни протопланети. Това може да е ограничило способността на Марс ефективно да абсорбира малки прахови частици, оставяйки сблъсъците на големи планетозимали да бъдат основният фактор за неговия растеж.