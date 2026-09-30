На колко години е Марс и кога започва новата година там?

На 30 септември започна 39-ата марсианска година на Червената планета. И това звучи много странно, като се има предвид, че Марс съществува от над 4,5 милиарда години.

Мистерия с възрастта на Марс

Марс, подобно на другите планети в Слънчевата система, се е образувал около Слънцето преди повече от 4,5 милиарда години. Но на 30 септември 2026 г. официално започна 39-ата марсианска година на Червената планета. Защо е така? Зад това се крие интересна история, пише Astronomy Now.

Точно както на Земята, Червената планета има свои собствени марсиански дни, наречени „солове“, но те траят 24 часа и 39 минути. Марс също има своя пролет, зима, есен и лято, въпреки че те също са различни от земните. И, разбира се, Червената планета има свои собствени марсиански години. Една такава година трае 687 земни дни.

Това означава, че датата на Марсианската нова година постоянно се измества спрямо земния календар. Предишната Марсианска Нова година е била 12 ноември 2024 г., тазгодишната е на 30 септември 2026 г., а 40-ата Марсианска Нова година ще бъде 17 август 2028 г.

Новата година на Марс е свързана със смяната на сезоните. Астрономите са определили, че началото на новата година на Марс е пролетното равноденствие в Северното полукълбо на планетата, когато продължителността на деня и нощта е приблизително равна.

Прочетете също: Защо южният полюс на Марс изглежда розов?

Защо астрономите са решили да „празнуват“ Новата година на Марс? Факт е, че са се нуждаели от прост начин за систематизиране на наблюденията на Червената планета, които са били направени в различни марсиански години. Затова е било решено първата година на Марс да започне с марсианското пролетно равноденствие на 11 април 1955 г. Това е бил напълно случаен избор. Новата година на Марс е можела да започне по всяко друго време, но е била избрана тази дата. Съответно оттогава вече са изминали 38 марсиански години и на 30 септември е започнала 39-тата година на Марс.

Но как астрономите броят годините на Марс, които са били преди първата година? На Земята има разделение на години от общата ера, тоест от началната точка вече са минали 2026 години, и години от пр.н.е. Но в нашия календар няма нулева година: има първа година пр.н.е. и първа година от сл.н.е.

В случая с Марс ситуацията е различна: има година нула. А преди това е имало минус една, минус две години и така нататък. Сега астрономите използват марсианския календар, в който най-ранната дата е минус 183. Това съответства на 1610 г. сл. Хр., когато Галилео Галилей за първи път насочва телескопа си към Марс.