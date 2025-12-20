100% злонамерено действие: Експерт по киберсигурност за камерите в 138-мо училище

Случаят с директора на 138-о училище в София Александър Евтимов, който е поставил скрити камери в тоалетните на учебното заведение, продължава да предизвиква остри реакции. Въпреки откритите в дома му флашки със записи, съдът освободи Евтимов срещу гаранция от 5000 лева с мотив, че към момента няма данни за създаване на порнографско съдържание. Прокуратурата обаче обяви, че ще протестира решението.

В студиото на Нова телевизия експертът по киберсигурност Явор Колев беше категоричен в оценката си за действията на директора. „100% абсолютно злонамерено в този случай“, заяви той, като обясни, че камерите са били маскирани като датчици за движение, което ги прави невидими за учениците.

По думите му техническото изпълнение показва ясен умисъл. Тези камери са изведени в неговото помещение, в директорския кабинет, а отделно от това той ги е извел и на личния си мобилен апарат чрез приложение, поясни Колев. Експертът подчерта, че експертизата на иззетите устройства може да отнеме месеци и е логично в рамките на два дни разследващите все още да не са извадили всички материали, доказващи сексуалния мотив.

Тревожна е и картината за сексуалното насилие над деца

Явор Колев очерта тревожна картина за сексуалното насилие над деца в България, като разкри, че само Дирекция „Киберпрестъпност” в ГДБОП годишно задържа между 100 и 120 сексуални насилници. „95% от тях са мъже, често самотно живеещи. Те целенасочено търсят професии като възпитатели, учители и треньори, за да имат лесен достъп до деца”, поясни той.

Експертът обърна специално внимание на методите, по които педофилите „зарибяват“ жертвите си в мрежата. Често това става през онлайн игри, където насилниците печелят доверието на децата, като им подаряват виртуални „артефакти“, оръжия или дрехи за техните герои. Крайната цел на тези манипулатори винаги е да изведат детето от дигиталното в реалното пространство, за да злоупотребят с него.

Колев отправи апел към родителите да бъдат изключително внимателни със съдържанието, което споделят в социалните мрежи. „В САЩ сексуалните насилници събират цели албуми със снимки на деца, които родителите им са качили - как ги къпят в банята или как са на плажа“, сподели той информация от колеги от ФБР.

Съветът на експерта е родителите да поддържат постоянен диалог с децата си и да се интересуват от онлайн живота им толкова, колкото и от оценките им в училище. Вместо пълни забрани, той препоръчва съвместно изграждане на профили в социалните мрежи и постоянен родителски надзор.