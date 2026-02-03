Край със Zamunda и най-популярните торенти в България: Националната следствена служба е категорична

Мисля, че този път резултатът ще бъде различен. Поели сме контрол над всички торент тракети. Това заяви следовател Светослав Василев, ръководител на отдел "Киберпрестъпления“ на Националната следствена служба. "Същото никога няма да бъде – зависи дали някой ще си позволи да ги вдигне пак, откъде", добави той за бъдещето на торент тракери като Zamunda, Arena, Zelka, с уточнение, че и хората от този бранш вече имат по-големи технологични възможности, но и силите за сигурност - също. И в момента Zamunda.net не работи, както и другите торенти.

Има линия на разследване за данъчни престъпления, но още не са събрани доказателства. Разследва се пране на пари – има данни за транзакции за хиляди биткоини доста назад във времето, трябва да се провери много информация, обясни Василев пред БНТ. Той не пожела да коментира как така торент платформа, където уж всичко се пресподеля безплатно, може да е свързана с големи парични потоци.

Василев потвърди, че има връзка с българин, осъден на 12 години затвор в САЩ и прехвърлен в България. Но на въпрос кой е, отговорът беше – вижте в електронните медии и публикациите им отпреди години, лесно ще го намерите. Сега са задържани четирима души, трима са обвинени – но за престъпление срещу интелектуалната собственост. Обвинени са собствениците на торент тракерите, добави силовият служител. Не сме адресирали обикновени потребители, макар че някои публично се хвалят, че са свалили огромен обем информация, каза още Василев

Цялата операция е координирана с американското вътрешно министерство, конкретно Homeland Security, както и с американското правосъдно министерство.