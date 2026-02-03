Николай Денков пита Митов за случая със самоубийството на 18-годишен ученик

Случаят с 18-годишния Билгин Алишев от село Нова махала, който сложи край на живота си в края на януари, стигна и до парламента. Бившият премиер, а сега народен представител от ПП-ДБ акад. Николай Денков и депутатът от ПП-ДБ Татяна Султанова, са внесли два въпроса до министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов. В тях те питат какви какви действия са предприети до момента от страна на МВР по случая. Депутатите искат и данни за наличието на образуване на досъдебно производство и копия от изготвените по случая справки, доклади и други документи по преписката на МВР.

Денков моли да се посочи и какви последващи действия са предприети по разследването и какви конкретни мерки МВР ще предприеме с цел предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, включително по отношение на психически тормоз с склоняването към самоубийство сред ученици.

Денков пита и министъра на образованието в оставка Красимир Вълчев какви компетентни действия и мерки са взети от ведомството във връзка с този случай и също иска да бъдат представени документи за това.

Какво се знае за трагедията?

Припомняме, че трагедията се случва на 22 януари. Близките на момчето твърдят, че причината то да сложи край на живота си е дългогодишен тормоз от страна на преподавателка по английски език. По случая започна проверка от Министерството на образованието. Полицията и прокуратурата също работят по случая.

Негови съученици разказаха в ефира на БНТ, че момчето вече е правило два опита за самоубийство. Проблемите започват от 2021 г. след конфликт с учителката по английски език. За известно време проблемите спрели, но в началото на тази година отново започнали - това е версията на по-близки на трагично отишлия си младеж.