Криминално проявен прегази мъж край Кресна

Мъж е загубил живота си, след като е бил блъснат от лек автомобил на главен път Е-79 в района на град Кресна. Инцидентът е станал в близост до бензиностанция около 7:00 часа тази сутрин.

По първоначални данни на полицията, мъжът е пресичал пътното платно по пешеходна пътека. Водачът на автомобила, който е от Сандански и е криминално проявен, заявява, че мъжът е навлязъл внезапно на пътя, предава БНР.

Направените проби за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.

По-късно през деня е регистриран още един инцидент на международния път преди Кресна в посока Кулата, където са се сблъскали два автомобила, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура“. Движението в участъка се осъществява поетапно в една лента, докато автомобилите бъдат премахнати от пътното платно.

От АПИ и полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да избягват рискови изпреварвания, тъй като настилките са мокри, а по високите участъци има вероятност от заледяване.

