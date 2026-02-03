Спорт:

Криминално проявен прегази мъж край Кресна

03 февруари 2026, 10:35 часа 301 прочитания 0 коментара
Криминално проявен прегази мъж край Кресна

Мъж е загубил живота си, след като е бил блъснат от лек автомобил на главен път Е-79 в района на град Кресна. Инцидентът е станал в близост до бензиностанция около 7:00 часа тази сутрин.

Още: На пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

По първоначални данни на полицията, мъжът е пресичал пътното платно по пешеходна пътека. Водачът на автомобила, който е от Сандански и е криминално проявен, заявява, че мъжът е навлязъл внезапно на пътя, предава БНР.

Направените проби за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни.

Още: Ходела по платното: Блъснаха жена, пострадала е тежко

По-късно през деня е регистриран още един инцидент на международния път преди Кресна в посока Кулата, където са се сблъскали два автомобила, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура“. Движението в участъка се осъществява поетапно в една лента, докато автомобилите бъдат премахнати от пътното платно.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От АПИ и полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание и да избягват рискови изпреварвания, тъй като настилките са мокри, а по високите участъци има вероятност от заледяване.

Още: Отново на пешеходна пътека: Блъснаха жена в Сливен

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
катастрофа полиция блъснат пешеходец криминално проявен
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес